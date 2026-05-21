WhatsApp arbeitet an neuer Form selbstlöschender Nachrichten

Mit selbstlöschenden Nachrichten können WhatsApp-Nutzer schon länger eine Lebensdauer für ihre Chats einstellen. Nun arbeitet der Messenger an einer neuen Form dieser Funktion. Diese wird es möglich machen, nur ausgewählte Nachrichten mit einem Ablaufdatum zu versehen.



WhatsApp arbeitet offenbar an einer neuen Datenschutzfunktion für selbstlöschende Nachrichten. Künftig sollen Nachrichten nicht mehr nur nach einer festen Zeitspanne verschwinden, sondern direkt nach dem Lesen gelöscht werden können.

Entdeckt wurde die neue Funktion von den Entwicklern von WABetaInfo in einer aktuellen Beta-Version für iPhone-Nutzer über TestFlight. Demnach ergänzt WhatsApp seine bisherigen Optionen für „verschwindende Nachrichten“ um einen neuen Modus namens „After reading“.

Löschen nach dem ersten Lesen

Nutzer können dabei festlegen, dass Nachrichten automatisch gelöscht werden, sobald der Empfänger sie gelesen hat. Zusätzlich lässt sich bestimmen, wie schnell die Löschung danach erfolgt. Zur Auswahl stehen aktuell:

5 Minuten nach dem Lesen

1 Stunde nach dem Lesen

12 Stunden nach dem Lesen

Nicht gelesene Nachrichten verschwinden laut Bericht weiterhin automatisch nach 24 Stunden.

Die neue Funktion soll sowohl für einzelne Chats als auch als Standardoption für neue Unterhaltungen verfügbar sein. WhatsApp positioniert verschwindende Nachrichten bereits heute als Datenschutzfunktion und gleichzeitig als Möglichkeit, Speicherplatz auf dem Smartphone zu sparen.

Interessant ist dabei, dass die neue „After reading“-Option derzeit im Bereich für den Standard-Nachrichtentimer auftaucht, obwohl sie technisch anders funktioniert als die bisherigen Zeitoptionen wie 24 Stunden, 7 Tage oder 90 Tage.

Laut WABetaInfo wird die Funktion derzeit nur für ausgewählte Beta-Tester freigeschaltet. Hinweise auf die Android-Beta deuten jedoch darauf hin, dass ein breiterer Rollout nicht mehr allzu weit entfernt sein dürfte.

Mit der neuen Funktion würde WhatsApp seine Datenschutzoptionen weiter ausbauen und sich stärker an Konzepten orientieren, die bereits bei besonders sicherheitsorientierten Messenger-Diensten beliebt sind.