Auch Prime Video wird Videos im Hochkantformat einführen

Der Erfolg von TikTok hat insbesondere die Wettbewerber bei den sozialen Netzwerken massiv unter Druck gesetzt, Instagram reagierte unter anderem mit seinen Reels. Das eigentliche Problem sind die Algorithmen, die Nutzer zu einer immer längeren Verweildauer verführen – und das ist nun mal die wichtigste Währung. Damit kämpfen auch die Streamingdienste, die sich nun zur Wehr setzen und Hochkantvideos für die Nutzung via Smartphone einführen. Nach Disney+ und Netflix zieht nun auch Prime Video nach.

Prime Video führt ebenfalls Hochkant-Videos ein

Streng genommen ist dies nicht ganz korrekt, denn mit Beginn der Übertragung von NBA-Spielen sind Hochkant-Videos als Zusammenfassung bereits verfügbar., Doch das Konzept wird nun über alle Inhalte innerhalb von Prime Video ausgedehnt. Dies kündigte der Streamingdienst über eine eigene Mitteilung an. Von dort aus können Inhalte direkt gestartet, gekauft, geliehen, zur Merkliste hinzugefügt oder über Messenger und soziale Netzwerke geteilt werden. Besonders der Kaufaspekt dürfte zukünftig noch stärker und prominenter in den Vordergrund rücken.

Vorerst nur in den USA verfügbar

Amazon betont, dass diese neue Option zunächst nur in den USA verfügbar sein wird. Gleichzeitig heißt es aber, dass ein globaler Rollout ab Sommer 2026 für alle Abonnenten von Prime Video geplant ist. Wir gehen davon aus, dass dann das Thema Werbung deutlich fokussiert werden dürfte.