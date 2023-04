Home Sonstiges Programmtipp Viertelfinale der Champions League: Manchester City vs. Bayern München

Der Monat April hat Halbzeit und es wird endlich Ernst im Spitzenfussball: Der erste Spieltag im Viertelfinale der Champions League steht an und wartet gleich mit einem Knallerduell auf. Und das Beste daran? Ihr könnt zuschauen.

Manchester City vs. FC Bayern München

Zum Auftakt muss der deutsche Rekordmeister gegen das neureiche Manchester City antreten und die Paarung ist auf diversen Ebenen sehr reizvoll. Da wären die Bayern, die erst kürzlich ihren Trainer Nagelsmann hinauskomplimentiert und durch Tuchel ersetzt haben. Jener Tuchel, der in Fachkreisen auch gerne als der deutsche Guardiola bezeichnet wird und nun auf das Original trifft.

Und City hat zumindest mal die leicht bessere Form und in Haaland mal einen echten Mittelstürmer, der zudem in der laufenden Saison auf eine unfassbare Quote kommt. In der Champions League sind seine Zahlen noch absurder: Mit gerade einmal 22 Jahren hat Haaland dreimal so viele Tore wie ein gewisser Messi erzielt und ein CR7 hat in der Königsklasse mit 22 Jahren noch gar nicht getroffen.

Die Bayern müssen hingegen ohne Choupo-Mouting auskommen, der hartnäckige Beschwerden im Knie hat. Entweder setzt Tuchel auf das erst 17-jährige Talent Mathys Tel oder Müller/Musiala müssen als verkappte 9 herhalten. Was das Resultat davon ist, könnt Ihr heute Abend live bei Prime Video sehen, ab 20:00 Uhr geht es los

Solange ein deutsches Team am Wettkampf teilnimmt, zeigt Amazon an Champions-League-Dienstagen von den Play-offs bis zum Halbfinale jeweils ein Spiel mit deutscher Beteiligung. Ist kein deutsches Team mehr vertreten, wird stattdessen das Topspiel gezeigt. Anpfiff ist in der Regel um 21 Uhr, die Vorberichterstattung auf Prime Video beginnt schon früher. Was noch besonders erwähnenswert ist, Prime Video zeigt das Spiel in 4k. Anschließend gibt es noch eine ausführliche Zusammenfassung der restlichen Partien des Spieltags.

