Programmhinweis: FC Bologna vs. Borussia Dortmung live auf Prime Video sehen

Verfasst von Patrick Bergmann // 21. Januar 2025 um 19:43 Uhr // Sonstiges // // Keine Kommentare

Live-Sport gewinnt bei den Streaminganbietern immer weiter an Bedeutung, was Amazon für Prime Video bereits vor geraumer Zeit erkannte. Deshalb sicherte man sich vor einigen Jahren die Übertragungsrechte für das Top-Spiel am Dienstag in der Champions League und damit kommen wir zum heutigen Tag.

Vorletzter Spieltag

Die geänderte Gruppenphase hin zu einem Liga-System hat zumindest im ersten Jahr die gewünschten Überraschungen gebracht: Zwar stehen mit dem FC Liverpool, dem FC Barcelona und Arsenal London durchaus Schwergewichte auf den vordersten Plätzen der Tabelle, och man hatte hier eher Real Madrid, Manchester City oder die Bayern auf dem Zettel. Stand jetzt müssen alle drei Vereine aber in die Quali-Runde. Dazu zählt auch Borussia Dortmund, die jedoch auf Platz 9 beste Chancen zur direkten Qualifikation zur K.O.-Phase haben. Dafür muss heute zwingend ein Sieg gegen den Neuling FC Bologna her. Das wird auswärts in der italienischen Stadt keine leichte Aufgabe – zumal die Generalprobe gegen Eintracht Frankfurt in die Hose ging.

Auf Prime Video zu sehen

Solange ein deutsches Team am Wettkampf teilnimmt, zeigt Amazon an Champions-League-Dienstagen von den Play-offs bis zum Halbfinale jeweils ein Spiel mit deutscher Beteiligung. Ist kein deutsches Team mehr vertreten, wird stattdessen das Topspiel gezeigt. Anpfiff ist in der Regel um 21 Uhr, die Vorberichterstattung auf Prime Video beginnt um 20:00 Uhr. Was noch besonders erwähnenswert ist, Prime Video zeigt das Spiel in 4k. Anschließend gibt es noch eine ausführliche Zusammenfassung der restlichen Partien des Spieltags.

