Home Sonstiges Programmhinweis: Erster Spieltag der Champions League mit PSG vs. BVB bei Prime Video

Programmhinweis: Erster Spieltag der Champions League mit PSG vs. BVB bei Prime Video

Verfasst von Patrick Bergmann // 19. September 2023 um 19:33 Uhr // Sonstiges // // Keine Kommentare

Die neue Saison läuft bereits seit einigen Spieltagen wieder, doch für die echten Champions geht es erst heute los – der erste Spieltag der Champions League 2023/2024 steht an und gleich zum Auftakt gibt es ein spannendes Duell bei Prime Video zu sehen.

Paris Saint German gegen die Dortmunder Borussia

Es war für PSG ein bezeichnender Transfersommer, sowohl Lionel Messi als auch Neymar verließen den Verein, ohne die Königsklasse mit den Parisern gewonnenn zu haben – inklusive diverser Nebengeräusche. Dafür hat man sich mit Kolo Muani und Ousmane Dembélé zwei Spieler geholt, die in der Bundesliga bestens bekannt sind. Neben Dembélé wird Dortmund noch auf Hakimi treffen, ebenfalls ein ehemaliger Spieler. Auch die Dortmunder mussten mit Bellingham einen herben Verlust verkraften. Für beide Teams wird es der allererste Härtetest und Dortmund muss das Spiel fast schon gewinnen. Die anderen Gegner heißen nämlich AC Mailand und Newcastle United.

Auf Prime Video zu sehen

Solange ein deutsches Team am Wettkampf teilnimmt, zeigt Amazon an Champions-League-Dienstagen von den Play-offs bis zum Halbfinale jeweils ein Spiel mit deutscher Beteiligung. Ist kein deutsches Team mehr vertreten, wird stattdessen das Topspiel gezeigt. Anpfiff ist in der Regel um 21 Uhr, die Vorberichterstattung auf Prime Video beginnt schon früher. Was noch besonders erwähnenswert ist, Prime Video zeigt das Spiel in 4k. Anschließend gibt es noch eine ausführliche Zusammenfassung der restlichen Partien des Spieltags.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!