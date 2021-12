Home Gerüchte Pro Display XDR-Nachfolger: Bringt Apple drei neue Highend-Displays?

Pro Display XDR-Nachfolger: Bringt Apple drei neue Highend-Displays?

Apple stellt 2022 womöglich nicht nur einen neuen großen iMac vor, sondern auch neue große Displays. Sie dürften die Nachfolge des aktuellen Pro Display XDR antreten und sollen angeblich mit einem integrierten, leistungsstarken Prozessor kommen.

Apple soll aktuell an der Einführung eines oder mehrerer neuer großer Displays arbeiten. Sie würden das aktuell noch verkaufte Pro Display XDR ablösen. Entsprechende Gerüchte über solche Bildschirme waren bereits im Sommer erstmals aufgekommen, wie wir in einer entsprechenden Meldung berichtet hatten.

Hier klicken, um den Inhalt eines externen Dienstes anzuzeigen. Inhalt von immer anzeigen

Nun hat ein bekannter Leaker diese Spekulationen neuerlich aufgewärmt und auf dem Kurznachrichtendienst Twitter einige neue Vermutungen hierzu geäußert.

Kommen drei neue Apple-Displays?

Die Rede ist von insgesamt drei Displays von Apple. Neben einem 24- und einem 27-Zoll-Display, soll auch ein neues Modell mit 32 Zoll vorgestellt werden. Anders als die beiden kleineren Versionen, werde hierin ein von Apple angepasster, leistungsfähiger Chip zum Einsatz kommen, heißt es. Auch dieses Gerücht ist nicht ganz neu. Gefertigt werden sollen die drei Gadgets von LG, aber wohl wie bereits zu früheren Gelegenheiten, mit Apple-Branding verkauft.

Apple soll kommendes Jahr auch einen neuen 27 Zoll-iMac vorstellen, Apfelpage.de berichtete. Doch wieso nur 27 Zoll und nicht noch größer, wie zuvor vermutet? In der neuesten Ausgabe unseres Apfelplausch äußerten wir die Vermutung, Apple könne diesen neuen iMac gemeinsam mit den neuen Displays vorstellen. Wer mehr Diagonale als 27 Zoll will, müsste dann zu einem weiteren – wohl ebenfalls sehr preisintensiven – Produkt greifen.

Somit ließe sich die Marge beim Absatz von Premium-Produkten noch weiter steigern, zumal sicherlich professionelle Anwender eher geneigt sein werden, in eine kostspielige Arbeitsplatzausstattung zu investieren.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!