Apple will eigene Chipentwicklung ausbauen, Halbleiterfertiger unter Druck

Apple möchte seine eigene Chipentwicklung noch deutlich weiter ausbauen. Dadurch würde man noch unabhängiger von Zulieferern werden, immer ein zentrales Anliegen aller Apple-Aktivitäten. Um dieses Ziel zu erreichen, schreckt man offenbar nicht davor zurück, gezielt Fachkräfte bei seinen Noch-Zulieferern abzuwerben.

Apple möchte seine Chipentwicklung offenbar noch weiter ausbauen. Schon seit vielen Jahren entwickelt man die angepasste A-Serie für iPhone und iPad, die auf Designs von ARM basiert, inzwischen läuft auch der Mac mit Chips aus eigener Entwicklung, basierend auf ARM-Designs, die man Apple Silicon genannt hat. Diese Prozessoren leisten bekanntlich beachtliches, vor allem aber verschaffen sie Apple gleich mehrere Vorteile:

Optimale Integration von Hard- und Software und Unabhängigkeit von Zulieferern, wodurch die Gewinnspanne weiter steigt.

Apple will Zulieferer loswerden

Nun hat man offenbar eine Initiative auf den Weg gebracht, noch mehr Halbleiterkomponenten selbst zu designen. Hierzu soll ein neues Büro in Irvine, Kalifornien eröffnet werden, berichtete zuletzt die Agentur Bloomberg. Es ist sicher kein Zufall, dass ganz in der Nähe auch Broadcom und Skyworks Niederlassungen unterhalten. Apple plane, einige Dutzend hoch qualifizierte Experten zu rekrutieren, um wichtige Schlüsselpositionen in der neuen Abteilung zu besetzen, heißt es weiter.

Es dürfte wohl eine ausgemachte Sache sein, dass man diese Experten gern von den Noch-Zulieferern Skyworks und Broadcom abwerben würde. Dieses Vorgehen ist nicht unüblich und wurde in der Vergangenheit schon häufiger praktiziert, als etwa Apple gezielt Spezialisten von Qualcomm angeheuert hatte. Auch in Europa hat man Apples Pläne bereits überdeutlich wahrgenommen. Die Vorstellung, Apple könne als wichtiger Kunde und Umsatzbringer wegfallen, prügelte den Kurs der Papiere des Halbleiterspezialisten STMicro nach unten. Die Analysten von Equita sehen überdies in Apples Plänen eine grundsätzlich schlechte Entwicklung für die Halbleiterbranche. Dort können wichtige Umsätze entfallen, wenn Apple in großem Stil eigene Designs für seine Produkte zum Einsatz bringt.

