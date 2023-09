Home Sonstiges Prime Video baut die Sport-Sparte deutlich aus

Die Streamingdienste haben mittlerweile einige Vorgehensweisen des linearen Fernsehens übernommen, beispielsweise das wöchentliche Ausstrahlen einer Serienfolge. Gleiches gilt für die Übertragung von Live-Sport. Hier tut sich insbesondere Prime Video vor, inzwischen begann die Übertragung der dritten Champions-League-Saison. Das Unterfangen ist so erfolgreich, dass die Bemühungen weiter ausgebaut werden.

Mehr Sportinhalte

Im Rahmen des Events „Prime Video Presents Sport“ in München hat Prime Video vor knapp zwei Wochen noch einmal die Bemühungen unterstrichen, Prime-Mitgliedern die beste Unterhaltung im Sportbereich zu bieten. Im Laufe der kommenden 12 Monate wird man einige exklusive Inhalte, dazu zählen auch Dokumentationen, ins Programm aufnehmen.

Eines der Highlights dürfte die Dokumentation über Jan Ulrich sein, dem einzigen deutschen Sieger der Tour de France. Die Doku-Serie an Ullrich: Der Gejagte (verfügbar ab dem 28. November 2023) wirft einen exklusiven und kritischen Blick auf die Karriere, die Erfolge und auch die Abstürze des Ausnahmeathleten, der in den späten 90er-Jahren eine nie dagewesene Radsportbegeisterung in Deutschland entfachte. Prime Video wagt sich zudem auch an die Thematik Homosexualität im professionellen Männerfussball.

Auf diese Inhalte dürfen sich Kunden von Prime Video freuen

Prime Video hat einmal alle Neuzugänge übersichtlich zusammengefasst und ordentlich aufgelistet – die originale Beschreibung haben wir übernommen:

Jan Ullrich: Der Gejagte -Die Original Dokumentation wurde unter Anwesenheit von Jan Ullrich vorgestellt und startet ab dem 28. November exklusiv bei Prime Video. Die Doku-Serie wirft einen einmaligen und kritischen Blick auf die Karriere, die Erfolge und auch die Abstürze des Ausnahmeathleten. Jan Ullrich entfachte in den späten 90er Jahren eine nie dagewesene Radsportbegeisterung in Deutschland. Danach ist er falsch abgebogen: Doping, Alkoholexzesse und Straftaten. Nun packt er aus – umfassend, ehrlich und exklusiv.

Champions League bekommt eine neue Experten-Runde

Prime Video bewies bei der Auswahl der bisherigen Experten für die Übertragung der Champions League am Dienstag ein gutes Händchen. Speziell Matthias Sommer stach hier immer mit klaren Aussagen hervor, auch Mario Gomez konnte seine Note einbringen. Miroslav Klose und Nils Peterson sind nun die beiden neuen Gesichter neben Matthias Sammer. Lutz Wagner ist der neue Regel-Experte.

