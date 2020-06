Perfekt bei sozialer Distanzierung: Apple patentiert virtuelle Gruppenbilder

Selfies machen, ohne sich zu treffen, Apple möchte genau das ermöglichen. Ein Patent beschreibt eine Technik, mit der sich Nutzer virtuell zu Gruppenaufnahmen zusammenfinden können. Ob und wann ein entsprechendes Feature tatsächlich kommt, bleibt abzuwarten.

Apple wurde ein Patent für eine auf den ersten Blick skurrile Funktion zugesprochen. Es beschreibt die Möglichkeit, dass sich eine Gruppe von Nutzern auf einem Gruppenbild verewigen lässt, ohne sich überhaupt physisch zu treffen. Dabei kann ein Nutzer mehrere andere Anwender einladen, einer Gruppenaufnahme beizutreten.

Deren Beteiligung kann laut der Patentschrift etwa in Form eines Fotos, einer Aufnahme aus dessen Mediathek oder eines Livestreams erfolgen. Es ist unklar, ob die Funktion in ihrer möglichen späteren Ausführung auf iPhones, iPads, Macs oder allen drei Apple-Geräten angeboten werden soll.

Patentantrag aus früheren Jahren passend für Zeiten sozialer Distanzierung

Das Patent wurde bereits im Jahr 2018 von Apple eingereicht und nun erteilt. Damals war noch nicht an Zustände wie heute in Zeiten der Corona-Pandemie zu denken. Indes bieten soziale Netzwerke wie Facebook schon lange die Möglichkeit, sich selbst gemeinsam mit anderen Personen für gemeinsame Aktivitäten zu markieren, auch wenn man nicht physisch gemeinsam unterwegs ist. Ein Feature einer gemeinsamen virtuellen Gruppenaufnahme könnte gerade in einer Zeit der physischen Distanzierung eine Möglichkeit sein, seine Verbundenheit zu zeigen. Ob allerdings ein solches Feature zeitnah von Apple für die Nutzer umgesetzt werden wird, ist fraglich. Bei Patentanträgen ist grundsätzlich unklar, inwieweit sich daraus konkrete Features ableiten lassen. Bis jetzt finden sich in den diversen Leaks von iOS 14 keine Hinweise auf ein virtuelles Gruppenbild.

