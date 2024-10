Home Deals pCloud: Die sichere Cloud aus der Schweiz aktuell mit Mega-Rabatten

pCloud: Die sichere Cloud aus der Schweiz aktuell mit Mega-Rabatten

Verfasst von Hannes // 30. September 2024 um 17:03 Uhr // Deals, Featured // app-slider // 2 Kommentare

ANZEIGE

Anlässlich des Tags der Deutschen Einheit bietet euch pCloud eine geniale Aktion, bei der ihr euch bis zu 70% Rabatt auf die Premium Lifetime-Pläne sichern könnt. Zusätzlich gibt es für alle, die zugreifen, die Zusatzfunktion „pCloud Encryption“ kostenlos dazu. Die Aktion startet am 30. September 2024 und läuft bis zum 7. Oktober 2024. Aber was macht pCloud eigentlich so besonders und warum solltet ihr jetzt zuschlagen?

Einmal zahlen, für immer Ruhe – Die Lifetime-Pläne von pCloud

Cloud-Dienste, die jeden Monat oder jedes Jahr abkassieren? Nicht bei pCloud, denn hier zahlt ihr nur einmal und könnt den Speicher euer Leben lang nutzen. Dabei habt ihr die Wahl zwischen verschiedenen Speichergrößen, je nachdem, was ihr braucht. Das Besondere bei der Aktion zum Tag der Deutschen Einheit: Ihr spart richtig viel Geld :-)

-> 10 TB Speicher: Statt 2119€ zahlt ihr jetzt nur 890€ (- 58% Rabatt).

-> 2 TB Speicher: Der reguläre Preis liegt bei 828€, aber während der Aktion bekommt ihr ihn für 279€ (-66% Rabatt).

-> 1 TB Speicher: Normalerweise kostet der Plan 664€, doch im Rahmen der Aktion zahlt ihr nur 199€ (-70% Rabatt).

Und wenn ihr euch noch nicht sicher seid, könnt ihr pCloud erstmal kostenlos ausprobieren: Bis zu 10 GB Speicher gibt’s gratis, sodass ihr den Dienst ganz in Ruhe testen könnt.

Mehr Sicherheit geht nicht: Eure Daten sind in der Schweiz besser aufgehoben

Datenschutz ist bei pCloud kein leeres Versprechen. Das Unternehmen sitzt in der Schweiz, wo die Datenschutzgesetze zu den strengsten weltweit gehören. Außerdem ist pCloud DSGVO-konform, was besonders wichtig ist, wenn ihr auf der Suche nach einem Cloud-Anbieter seid, dem ihr wirklich vertrauen könnt.

Die Daten werden in pClouds eigenen, ISO-zertifizierten Rechenzentren gespeichert, die in Luxemburg sowie in Texas stehen. Für Nutzer aus der EU sind die Server in Luxemburg bereits vorausgewählt, natürlich könnt ihr diese Auswahl aber auch ändern. Diese Zentren sind nicht nur hochmodern, sondern auch bestens geschützt – egal ob vor Feuer, Wasser oder Einbruch. Mit 256-bit-AES-Verschlüsselung und TLS/SSL-Kanalschutz sorgt pCloud dafür, dass eure Daten sicher und jederzeit verfügbar sind. Eure Dateien werden sogar an mehreren Orten gespiegelt, sodass ihr keine Angst vor Datenverlust haben müsst.

pCloud Encryption: Für das Plus an Sicherheit

Falls euch das immer noch nicht sicher genug ist, gibt’s mit der pCloud Encryption die ultimative Sicherheitslösung – und während der Aktion sogar kostenlos dazu! Diese Zusatzverschlüsselung arbeitet nach dem Zero-Knowledge-Prinzip. Das bedeutet: Nur ihr könnt auf eure Daten zugreifen, weil nur ihr das Passwort kennt. Selbst pCloud oder irgendwelche Behörden haben keinen Einblick in eure Dateien. Die verschlüsselten Daten werden auf den pCloud-Servern gespeichert, aber ohne euer Passwort kann niemand etwas damit anfangen.

Für immer sicher, für immer günstig – Jetzt zuschlagen und die Zukunft sichern

pCloud ist seit über 11 Jahren auf dem Markt und zählt weltweit mehr als 19 Millionen Nutzer. Mit einem stabilen Geschäftsmodell und kontinuierlichen Weiterentwicklungen bleibt pCloud ein verlässlicher Partner für eure Daten. Neben den beliebten Lifetime-Speicherplänen bietet das Unternehmen auch Abo-Modelle für Unternehmen sowie weitere Produkte wie einen Passwort-Manager an.

Dank der selbst betriebenen Server hat pCloud geringere Fixkosten als viele Wettbewerber, die Server teuer mieten müssen. Das bedeutet für euch: langfristig günstigere Preise und ein unschlagbares Preis-Leistungs-Verhältnis – gerade jetzt mit den Rabatten anlässlich des Tags der Deutschen Einheit. Wenn ihr also nach einem sicheren und erschwinglichen Cloud-Speicher sucht, dann ist jetzt die perfekte Gelegenheit, bei diesem Deal zuzuschlagen und von den großen Rabatten zu profitieren.

-> 10 TB Speicher: 890€ statt 2119€ (- 58%)

-> 2 TB Speicher: 279€ statt 828€ (-66%)

-> 1 TB Speicher: 199€ statt 664€ (-70%)

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.