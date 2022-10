Home Apps Paypal kündigt Passkeys-Unterstützung an

Paypal kündigt Passkeys-Unterstützung an

Paypal hat die Unterstützung von Passkeys angekündigt. Dies ist ein neues Feature, das Apple in iOS 16.1, iPadOS 16.1 und macOS Ventura eingebaut hat. Mit Passkeys kann sich ein Nutzer an einem dienst anmelden, ohne sich an ein Passwort zu erinnern.

Paypal hat die Unterstützung von Passkeys angekündigt, das erklärte der Dienst gestern. Apple hat in iOS 16.1, iPadOS 16.1 und macOS Ventura dieses Feature integriert. Passkeys wurden von der FIDO Alliance und dem World Wide Web Consortium entwickelt und sind somit auch für andere Plattformen verfügbar.

Die Spielart für Apple-Nutzer, die Paypal integriert hat, verknüpft sich mit dem iCloud-Schlüsselbund.

Einrichtung von Passkeys ist auf der Paypal-Seite möglich

Den Passkey für Paypal können Nutzer laut Paypal auf der Paypal-Homepage erstellen. Er verknüpft sich dann mit dem iCloud-Schlüsselbund, Nutzer können sich hernach mit Face ID oder Touch ID an Paypal anmelden. Die Passkey-Unterstützung existiert für iPhone, iPad und Mac, so Paypal. Weitere Details zur Umsetzung finden sich in der entsprechenden Ankündigung.

Bis jetzt ist die Anzahl der Dienste, die Passkeys unterstützen, noch sehr überschaubar, wenige große US-Handelsketten und Diensteanbieter unterstützen den neuen Dienst. Ob sich diese Liste in Zukunft rasch erweitern wird, ist noch offen. In einer früheren Meldung haben wir weitere Details über die Funktionsweise von Passkeys bei Apple zusammengefasst.

