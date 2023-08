Home Daybreak Apple Patent: Vision Pro soll sich an Nutzerinnen und Nutzer anpassen | Entwickelt Apple eigene Mikro-LEDs auch fürs Apple Car? | WhatsApp bringt Bildschirmfreigabe – Daybreak Apple

Guten Morgen! Ein Patent beschreibt, wie die Vision Pro sich automatisch an Nutzerinnen und Nutzer anpassen soll. Darüber hinaus plant Apple wohl auch, seine selbstentwickelten Mikro-LEDs nach Fertigstellung in möglichst vielen Produkten unterzubringen, darunter auch im Apple Car. Außerdem hat WhatsApp eine neue Funktion eingeführt, die es erlaubt, den eigenen Bildschirm zu teilen. Damit herzlich willkommen zur Übersicht am Morgen.

Patent: Vision Pro soll sich an Nutzerinnen und Nutzer anpassen

Die Vision Pro muss auf alle Kundinnen und Kunden individuell angepasst werden, was ein Problem bei der Entwicklung des Geräts darstellt. Doch nun hat Apple ein Patent beantragt, das diesen Schritt überflüssig machen wird. Mehr dazu erfahrt ihr hier.

Entwickelt Apple eigene Mikro-LEDs auch fürs Apple Car?

Noch sind sie noch lange nicht fertig entwickelt, doch sobald sie einsatzbereit sind, plant Apple wohl, seine eigens angefertigten Mikro-LED-Displays in möglichst vielen Produkten zu verbauen. Laut neuesten Gerüchten scheint es sogar Pläne dafür zu geben, diese in einem möglichen Apple Car einzusetzen. Mehr Details dazu findet ihr hier.

WhatsApp bringt Bildschirmfreigabe

Der Messenger-Dienst hat erst vor wenigen Tagen ein neues Feature eingeführt, welches es möglich macht, den eigenen Bildschirm mit anderen Anrufern zu teilen. Mehr zu dieser Funktion findet ihr hier. Darüber hinaus arbeitet WhatsApp offenbar auch an einer Passkeys-Unterstützung, über die ihr hier mehr erfahren könnt.

iPhone SE 4: Apple sucht wohl Displayfertiger für OLED-Panels

Obwohl ein neues iPhone SE wohl noch weit entfernt ist, ist Apple wohl aktuell bereits auf der Suche nach Displayfertigern für ein solches Modell. Mehr dazu hier.

Safari Technology Preview Version 176 erschienen

Eine neue Safari Technology Preview kann ab sofort von interessierten Nutzerinnen und Nutzern geladen werden. Mehr dazu hier.

-----

