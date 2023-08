Home Apple Vision Pro: Patent beschreibt, wie die Brille sich automatisch an jeden Nutzer anpasst

Die Vision Pro wird für jeden Kunden individuell angepasst werden müssen, was die Einführung komplex machen wird. Apple arbeitet aber bereits an einer Technik, die diesen Schritt in Zukunft überflüssig machen soll, entsprechende Patente wurden jetzt angemeldet.

Apples erster „räumlicher Computer“, wie Apple die VR-Brille nennt, ist ein personalisierteres Gerät als alle anderen Apple-Produkte. Jede Brille muss an den Träger exakt angepasst werden, daher muss der Kunde die Brille auch im Apple Store zusammen mit Mitarbeitern für sich konfigurieren lassen. Er erhält das für ihn passende Kopfband und eine entsprechende Lichtabdichtung.

Entsprechend werden die Apple Stores jede Menge Komponenten, darunter Linsen und die Carl Zeiss-Gläser zu tausenden vorrätig haben müssen. Dies macht den Marktstart und folgenden Verkauf zu einem der komplexesten Produktstarts, das soll in Zukunft nicht so kompliziert bleiben.

Patent beschreibt automatische Konfiguration der Brille

In Zukunft soll sich die Apple-Brille dem Träger automatisch anpassen, wie eine zuletzt veröffentlichte Patentanmeldung zeigt. Dabei soll die Vision Pro die Passform annehmen, die der Nutzer braucht, hierzu soll der Kopf des Nutzers sensorisch vermessen und die Brille dann vermittels verschiedener Motoren angepasst werden.

Die Displays sollen sich auch an die Augen anpassen, wobei der Abstand der Pupillen vermessen und dafür gesorgt wird, dass die Displays exakt mittig ausgerichtet sind. Hierzu sollen die verschiedenen Anzeigeelemente auf mehreren Achsen beweglich sein, ähnlich soll es mit der Lichtabdichtung sein. Hier sollen eine Reihe winziger Elektromagneten eingesetzt werden. Die Brille könnte sich so auch bei jedem Aufsetzen selbstständig in den optimalen Sitz bringen, ohne dass sie vom Nutzer festgezogen werden muss.

Die beschriebenen Techniken sind anspruchsvoll und esst nicht klar, wann Apple eine Vision Pro mit diesen Features ausliefern kann. Allerdings wäre es in Apples Interesse, den Verkaufsprozess möglichst rasch zu vereinfachen, um Kapazitäten im Retail-Bereich frei zu machen.

