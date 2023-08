Home Deals E-Book der Woche: Dieses Mal „Ein Bistro in der Bretagne“ für 1,99 Euro mitnehmen

E-Book der Woche: Dieses Mal „Ein Bistro in der Bretagne“ für 1,99 Euro mitnehmen

Verfasst von Patrick Bergmann // 13. August 2023 um 19:37 Uhr // Deals // // Keine Kommentare

Das Wetter hat sich wieder gebessert, man kann seine Freizeit endlich wieder am See oder im Schwimmbad verbringen. Nach dem erfrischenden Bad wäre doch etwas Entspannung das Richtige und genau da kommt das aktuelle E-Book der Woche zum Tragen – lesen ist bekanntlich eine ideale Ergänzung für solche Tage.

Das E-Book der Woche

Mann weg, Haus weg, Geld weg – Sophie Vidals Leben ist gehörig in Schieflage geraten. Und dann stirbt auch noch ihre beste Freundin in der Nordbretagne. Kurzentschlossen reist Sophie nach Frankreich. Beim Trauermahl im Bistro bricht ein Gast nach dem Genuss einer Jakobsmuschel tot zusammen. Muschelvergiftung oder Mord? Genau das möchte Sophie herausbekommen. Sie nimmt einen Job als Köchin an und steckt ihre neugierige Nase nicht nur in Rezeptbücher. Daran finden einige Leute überhaupt keinen Gefallen. In der bretonischen Idylle tun sich Abgründe auf …

Konditionen

Als Pageturner gibt es dieses E-Book immer nur an dem jeweiligen Wochenende zu einem Sonderpreis von 1,99 € zu erwerben. Nach dem Kauf kann das E-Book in der Bücher-App von Apple geräteübergreifend gelesen werden, eine automatische Synchronisation ist ebenfalls mit an Bord. Die hilft euch, bei der zuletzt gelesenen Stelle auf einem anderen Gerät weiterzulesen.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!