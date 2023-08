Home Apps Parallels Desktop 19 vorgestellt: Unterstützt macOS 14 Sonoma und Touch ID für die Anmeldung

Parallels Desktop 19 vorgestellt: Unterstützt macOS 14 Sonoma und Touch ID für die Anmeldung

Verfasst von Patrick Bergmann // 28. August 2023 um 16:09 Uhr // Apps // // Keine Kommentare

Der Wechsel von Motorola zu Intel markierte eine wichtige Wende in der Geschichte des Mac und erlaubte fortan die native Ausführung von Mac OS X und Windows. Deutlich beliebter war es jedoch, Windows in einer virtuellen Maschine laufen zu lassen. Hier hat sich Parallels als die Software schlechthin erwiesen und liegt nun in Version 19 vor.

Parallels Desktop 19 erschienen

Manche Programme, die man vielleicht braucht, gibt es nur unter Windows und dafür braucht man eine Virtualisierungs-Software. Hier kommt Parallels ins Spiel, die seit Version 18 explizit die normale x86-Version von Windows unterstützt. Version 19 wird nun auch von ARM unterstützt, der Anbieter hat sich die Lizenzierung gesichert.Parallels Desktop 19 bietet einige neue Funktionen.

Inhalt von YouTube anzeigen Hier klicken, um den Inhalt von YouTube anzuzeigen.

Erfahre mehr in der Datenschutzerklärung von YouTube. Inhalt von YouTube immer anzeigen

Besonders interessant ist hier die Unterstützung von Touch-ID, man kann sich nämlich bei seiner virtuellen Windows-Umgebung nun per TouchID-Button auf der Mac-Tastatur anmelden. Überarbeitet hat Parallels außerdem das komplette Design, es gibt ein neues App-Symbol und eine neue Benutzeroberfläche mit vereinfachter Navigation. Bei Dialogen sieht man außerdem nun native macOS-Dialoge.

Spezielle Anpassungen für macOS Sonoma

Der Anbieter hat zudem auch Augenmerk auf das kommende macOS 14 Sonoma gelegt und hier ebenfalls Anpassungen vorgenommen. Dies war extrem aufwendig. Will man aus Windows einen Druckauftrag startet, kommt statt Postscript nun das Protokoll IPP zur Verwendung. Diese Neuerung soll nebenbei auch eine zuverlässigere Kommunikation mit dem Drucker ermöglichen. Unter Windows werden nun Multitouch-Gesten des Trackpads unterstützt, zudem werden die Auflösungen der Programmfenster an deren jeweilige Größe angepasst.

Preise und Verfügbarkeit

Parallels Desktop 19 ist ab sofort im Handel erhältlich: Es gibt eine Standard-Version und eine Pro- und Business-Version mit Zusatzfunktionen (etwa einem Plug-in für Visual Basic). Parallels Desktop Standard kostet als Abo 100 Euro pro Jahr, eine Lizenz ohne Laufzeitbeschränkung ist für 130 Euro zu haben. Die besser ausgestatteten Pro- und Business-Versionen kosten 120 bzw. 150 Euro pro Jahr. Wer Bestandskunde ist, kann hier für 70 Euro ein Upgrade vollziehen.

* Bei den hier genutzten Produkt-Links handelt es sich um Affiliate-Links, die es uns ermöglichen, eine kleine Provision pro Transaktion zu erhalten, wenn ihr über die gekennzeichneten Links einkauft. Dadurch entstehen euch als Leser und Nutzer des Angebotes keine Nachteile, ihr zahlt keinen Cent mehr. Ihr unterstützt damit allerdings die redaktionelle Arbeit von WakeUp Media®. Vielen Dank!

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!