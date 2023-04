Home Deals Ostern bei pCloud: Lifetime-Cloud für 24 Stunden -78% günstiger

Ostern bei pCloud: Lifetime-Cloud für 24 Stunden -78% günstiger

Verfasst von Valentin Heisler // 6. April 2023 um 11:03 Uhr // Deals // Cloud, Deal, Deals // Kommentare deaktiviert für Ostern bei pCloud: Lifetime-Cloud für 24 Stunden -78% günstiger

Wer regelmäßig auf Apfelpage unterwegs ist, kennt pCloud – den sicheren Cloud-Speicher aus der Schweiz. Im Gegensatz zu den Pendants aus den USA könnt ihr euch bei pCloud auf maximalen Datenschutz verlassen. Und das Beste: Ihr zahlt nur einmal und braucht kein nerviges Abo abschließen. Zu Ostern hat pCloud seinen Family-Plan mit 2 TB stark reduziert. Doch nur heute, am 06. April, sichert ihr euch die vollen 78 Prozent Rabatt.

Habt ihr euch schon einmal durchgerechnet, wie viel Geld ihr monatlich für diverse Abos ausgebt? Sei es für Streaming-Dienste, Musik-Apps oder eben Cloud-Speicher. Ganz schnell kommt da eine erhebliche Summe zusammen. Doch das muss nicht sein: Bei pCloud könnt ihr neben dem klassischen Abo-Modell eine lebenslange Cloud-Lizenz erwerben. Anschließend werdet ihr nie wieder zur Kasse gebeten und könnt den Speicher ein Leben lang nutzen. Vom 06. bis 11. April ist der 2-TB-große Familienspeicher, den insgesamt fünf Mitglieder nutzen können, bis zu 78 Prozent reduziert. Doch nur die ersten 24 Stunden gilt der volle Rabatt, danach steigt der Preis stündlich um 3 Euro an.

-> Zu pCloud: Family-Lizenz (2 TB) inkl. pCloud Encryption für 500 Euro einmalig

Schweizer Unternehmen – Schweizer Recht

Mit bereits 10 Jahren Markterfahrung beweist pCloud, wie man sich im hart umkämpften Markt der Cloud-Speicher erfolgreich positionieren kann. Der Schlüssel zum Erfolg? Den Nutzer in den Fokus all seiner Bemühungen setzen. Dies beweist pCloud bereits bei der Wahl des Standortes: Da dieser in der Schweiz ist, unterstellt sich pCloud sehr strengen Datenschutzbestimmungen. Dadurch ist der Dienst vollkommen DSGVO-konform. Doch auch die selbst betriebenen Server in Luxemburg und Texas entsprechen überdurchschnittlichen Anforderungen. So sind sie besonders gut abgesichert sowie ISO-zertifiziert und unterliegen zahlreichen Kontrollen.

Ein weiteres Schmankerl des Schweizer Standortes: Im Gegensatz zu den Cloud-Diensten aus den USA ist pCloud zu keiner Datenherausgabe an US-Behörden verpflichtet. Und das gilt sogar für die in Texas stationierten Server. Für alle europäischen Nutzer sind aber ohnehin die EU-Server vorausgewählt.

Nutzerseitiger Schutz mit pCloud Encryption

Für die ultimative Absicherung eurer Daten bietet pCloud eine Passwortverschlüsselung auf Geräteebene an. Nur noch ihr als Nutzer könnt die Daten fortan noch öffnen. Nicht einmal pCloud selbst hat Zugriff darauf. Dieses Add-on namens pCloud Encryption konnte sogar auf einem Hackathon nicht geknackt werden.

Zu Ostern schenkt euch pCloud die Passwortverschlüsselung zu jeder Familienlizenz gratis dazu. Jeder der fünf Mitglieder eines Familienplans kann dabei seine eigene Absicherungsinstanz erstellen.

Was kann pCloud sonst noch?

Das lebenslange Nutzungsrecht sowie die hohen Datenschutzbemühungen sind bereits einschlägige Vorteile und gute Gründe, sich für pCloud zu entscheiden. Allerdings kommt der Dienst auch mit jeder Menge nützlicher Funktionen daher. Hierzu zählen etwa die intelligente Suche zum Auffinden von Dateien und Inhalten oder die Linkfreigabe inklusive Traffic-Messung.

Uns gefällt vor allem, dass pCloud keine Geschwindigkeitsbeschränkungen im Upload und Download hat. Auch gibt es keine Einschränkungen, wie groß eine hochgeladene Datei sein darf. Ihr wollt pCloud also als Medienserver nutzen? Kein Problem. Für eure Musik und Bilder gibt es sogar dedizierte Mediatheken. Und solltet ihr einmal etwas versehentlich gelöscht haben, könnt ihr mit der Rewind-Funktion sogar gesamte Datenstände aus der Vergangenheit wiederherstellen.

Für sämtliche Betriebssysteme bietet pCloud eigene Apps: von iOS, iPadOS und macOS über Android bis hin zu Windows und Linux. Selbst Browser-Erweiterungen stehen zum Download bereit. Das leistungsstarke Web-Interface könnt ihr wiederum auf allen Endgeräten nutzen.

Oster-Deal: pCloud Family mit 2 TB für nur 500 Euro

Wer jetzt schnell ist, spart auf die lebenslange Familienlizenz von pCloud satte 78 Prozent – allerdings nur am 06. April. Bereits am 07. April steigt der Preis jede Stunde um 3 Euro an. Wer also Interesse an pCloud hat, sollte rasch zuschlagen.

Und wenn ihr den Speicher unter insgesamt fünf Mitgliedern – egal ob Familie, Freunde oder Arbeitskollegen – aufteilt, zahlt jede Person nur 100 Euro für 400 GB Speicherplatz. Ein unschlagbares Angebot!

-> Jetzt Oster-Rabatt bei pCloud sichern: Family-Plan mit 2 TB mit -78 % Rabatt

