Home Hardware Onvis bringt seinen neuen Smart Button mit Thread in den Handel

Onvis bringt seinen neuen Smart Button mit Thread in den Handel

Mittlerweile dürften sich bei unseren Lesern im Smart Home sicherlich diverse Leuchtmittel, Stecker und andere HomeKit-fähige Geräte angesammelt haben, die man auch mal mit einem Schalter bedienen möchte. Genau hier kommt der neue Smart Button von Onvis ins Spiel, der ab dem 5. Juli erhältlich ist.

Smart Button von Onvis ermöglicht bis zu 15 Aktionen

Der neue Smart Button von Onvis schaut eher funktional aus, doch das tut dem kompakten Schalter mit den Maßen 5,5 cm x 5,5 cm x 2,0 cm (Breite x Höhe x Tiefe) keinen Abbruch. Der Clou sind nämlich die insgesamt fünf verbauten Tasten. Die lassen sich nämlich mit bis zu drei Aktionen in der HomeKit-App konfigurieren, was in Summe also 15 Aktionen pro Schalter ergibt.

Damit sollte der neue Smart Button das Chaos an anderen Schaltern minimieren können. Für eine schnelle Reaktionszeit sorgt der neue Kommunikationsstandard Thread, der zudem energiesparend ist. So reicht die Knopfzelle nach Typ CR2450 auch für bis zu ein Jahr aus. Die App des Herstellers sollte man zumindest für die Firmwareupdates in einem Ordner abgelegt haben.

Preise und Verfügbarkeit

Onvis hat ein recht übersichtliches Portfolio und bietet seine Produkte eher in der preislichen Mittelklasse an. Der neue Smart Button macht hier keine Ausnahme, er kostet 39,99 Euro. Angesichts dessen, dass sich bis zu 15 Aktionen programmieren lassen, geht das komplett in Ordnung.

* Bei den hier genutzten Produkt-Links handelt es sich um Affiliate-Links, die es uns ermöglichen, eine kleine Provision pro Transaktion zu erhalten, wenn ihr über die gekennzeichneten Links einkauft. Dadurch entstehen euch als Leser und Nutzer des Angebotes keine Nachteile, ihr zahlt keinen Cent mehr. Ihr unterstützt damit allerdings die redaktionelle Arbeit von WakeUp Media®. Vielen Dank!

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!