Ohne Design-Update: Neuer iMac schon diese Woche?

Schon in dieser Woche könnte Apple einen neuen iMac bringen. Dabei dürfte es sich allerdings um ein aktualisiertes Modell der aktuellen Linie mit Intel-Prozessoren handeln. Apple könnte dieses Update wie in der Vergangenheit auch per Pressemitteilung einführen.

Apple wird wohl noch in diesem Jahr neue iMacs auf den Markt bringen. Eine erste Neuvorstellung könnte bereits diese Woche erfolgen, zumindest nach unbestimmten Gerüchten, die kurzzeitig auf Twitter verbreitet worden waren.

Denkbar wäre etwa, dass Apple einen aktualisierten iMac mit Intel-Innenleben bringt. Dafür spricht, das gerade der 27 Zoll-iMac in seinen verschiedenen Konfigurationen bei Apple zuletzt nur mit langen Lieferzeiten erhältlich war, Apfelpage.de berichtete. Zudem waren in jüngster Zeit Benchmarks aufgetaucht, die einen iMac mit Intel Core i9-CPU der zehnten Generation und Radeon Pro 5300-Grafik ausgewiesen hatten.

Bei diesem neuen Modell, das vielleicht unmittelbar vor seinem Start steht, soll aber keine Änderung des Designs erfolgen, dieses Update werde Apple sich für seine ARM-iMacs aufsparen.

Right, should make this known

The iMac redesign IS NOT coming for this 10th generation Intel refresh.

They are saving it for their own silicon

— Jiorīku (@Jioriku) July 26, 2020