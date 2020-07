iMac oder AirTags? Leaker träumt von neuen Apple-Produkten vor der Auslieferung

Apple hat aktuell bereits einige neue Produkte, die bereit für die Auslieferung sind, das behauptet zumindest ein Leaker auf Twitter. Worum es sich dabei handelt und wann genau diese erscheinen sollen, dazu kein Wort.

Einige neue Produkte von Apple sind bereits fertig für die Markteinführung, mit dieser Aussage machte kürzlich ein Leaker auf sich aufmerksam.

in my dream some products are ready to ship

— 有没有搞措 (@L0vetodream) July 18, 2020