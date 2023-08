Home Daybreak Apple Offiziell: Keynote am 12. September | iPhone 15 Pro Max wird ausgeliefert | Godzilla auf Apple TV+ – Daybreak Apple

Einen wundervollen guten Morgen! Heute erfahrt ihr, wie fertig das iPhone 15 Pro Max bereits ist und wann es von Apple vorgestellt wird. Außerdem noch welches Monster man bald auf Apple TV+ sehen kann. Das und mehr gleich hier!

Keynote am 12. September bestätigt

Die Gerüchte haben sich bewahrheitet. Soeben hat Apple bekannt gegeben, dass die nächste Keynote am 12. September stattfinden wird. Gegen 19 Uhr deutscher Zeit werden hier die neuen iPhones und Apple Watch-Modelle gezeigt. Ebenfalls dürften zur gleichen Zeit die neuen Software-Versionen verfügbar sein, die zur WWDC vorgestellt wurden.

iPhone 15 Pro Max wird ausgeliefert

Vor kurzem kam die Vermutung auf, dass sich das iPhone 15 Pro Max verzögern könnte und erst einen Monat nach den anderen Modellen an den Start geht. Doch nun sieht es so aus, als würden die Modelle bereits in dieser Woche an Apple ausgeliefert werden. Ob es dann nach wie vor noch zu einer Verzögerung im Verkauf kommen wird, ist noch nicht ersichtlich.

Godzilla bekommt eigene Serie

Das bekannte Monster aus Japan bekommt nach 34 Filmen nun eine eigene Serie bei Apple TV+. Kurt Russel ist auf den Spuren der geheimen Organisation „Monarch“ und will herausfinden, was seine Familie mit den Monstern zu tun hat. Ein Erscheinungsdatum ist aktuell noch nicht bekannt.

Was sonst noch wichtig war

Das war es auch schon für heute. Euch allen noch einen erholsamen Mittwoch!

