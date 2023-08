Home Betriebssystem visionOS: Beta 3 für Entwickler ist da

Heute Abend hat Apple auch visionOS in der dritten Beta vorgelegt. Registrierte Entwickler können sie ab sofort laden, aber nur wenige Developer haben aktuell Zugang zu einer Vision Pro, die übrigen Entwickler müssen das System simulieren.

Apple hat heute Abend auch visionOS in einer dritten Beta vorgelegt. Die registrierten Entwickler können die Testversion damit ab sofort laden und installieren – theoretisch. Praktisch haben nur wenige Entwickler die Möglichkeit, das auch auf realer Hardware zu tun, denn nur an ausgewählte Entwickler wird Vision Pro aktuell ausgegeben. Die übrigen Developer können die Software immerhin in Xcode testen, dort besteht die Möglichkeit, sie virtuell auszuführen.

Die Vision Pro kommt erst 2024

Apple wird die VR-Brille Vision Pro erst im kommenden Jahr auf den Markt bringen, der Verkauf startet ab Anfang 2024 in den USA.

In einigen weiteren Märkten wird die Brille dann im Laufe des nächsten Jahres in den Handel kommen, welche das sein werden, ist aber noch nicht klar. Auch ist für den Anfang mit einer begrenzten Verfügbarkeit der Brille zu rechnen.

