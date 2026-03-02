Das seht ihr bei Disney+ in diesem Monat

In den vergangenen Wochen und Tagen machte Disney+ wegen der Problematiken rund um HDR eher negative Schlagzeilen, dieses Mal soll es aber um die neuen Inhalte für den aktuellen Monat gehen. Abonnenten dürfen sich auf rund 50 neue Filme und Serien freuen.
Das sind die Neuzugänge
Neben den rund 50 neuen Filmen und Serien überträgt Disney+ am 16. März ab Mitternacht die diesjährige Oscar-Verleihung live aus dem Dolby Theatre in Los Angeles. Dabei darf sich Apple TV mit dem Film „F1“ Außenseiterchancen auf den Goldjungen für den besten Film machen, deutlich realistischer ist jedoch der Oscar für den besten visuellen Schnitt. Zurück zu den neuen Inhalten: Nostalgiker dürfen sich ab dem 25. März auf die neue Staffel von „Scrubs“ freuen:
Alle Neustarts bei Disney+ im März
Ab dem 08. März
- Ghost Elephants – Die Geister im Hochland Angolas
Ab dem 11. März
- Solar Opposites – Staffel 6
Ab dem 12. März
- The Secret Lives of Mormon Wives – Staffel 4
Ab dem 18. März
- 9-1-1: Notruf L.A. – Staffel 9
- Armorsaurs – Staffel 1
Ab dem 23. März
- Lucky Luke – Staffel 1
Ab dem 24. März
- MagiCampers – Staffel 1 (Batch 1)
Ab dem 25. März
- Daredevil: Born Again – Staffel 2
- Scrubs – Staffel 1
- Die neuen Zauberer vom Waverly Place – Staffel 2
Ab dem 27. März
- Mike & Nick & Nick & Alice
Ab dem 31. März
- Dienstag bedeutet Mord – Staffel 1
Neue Katalogtitel bei Disney+ im März
Ab dem 01. März
- Enthüllt: Geheimnisse der Meere – Staffel 6
- Europa von oben – Staffel 5 und 6
- Der Holocaust: Die wahren Ausmaße
- Zweiter Weltkrieg: Geschichte von oben – Staffel 2
- American Psycho
- Buffalo ‘66
- Pitch Perfect
- Pitch Perfect 2
- Pitch Perfect 3
- The Huntsman & The Ice Queen
- Snow White & The Huntsman
- Twister
- 2012 – Das Ende der Welt
- The Equalizer
- The Equalize
- Godzilla
- Hitch – Der Date Doktor
- Men in Black
- Men in Black 2
- Men in Black 3
- Venom: Let There Be Carnage
Ab dem 04. März
- Triff Spidey und seine Super-Freunde (Shorts) – Staffel 4
Ab dem 18. März
- Magda macht das schon! – Staffel 1 bis 4
- Sankt Maik – Staffel 1 bis 3
- Bettys Diagnose – Staffel 11
- Blutige Anfänger – Staffel 6
- Die Rosenheim-Cops – Staffel 24
- Dr. Nice – Staffel 3
- The Fall – Staffel 1 bis 3
- Hameln – Staffel 1
- Love Sucks – Staffel 1
- A Good Girl’s Guide to Murder – Staffel 1
- Maria Brand und das tote Au-Pair
Ab dem 20. März
- Titanic: Die digitale Wiedergeburt
Ab dem 25. März
- Bombenanschlag in Oklahoma City: Ein Tag in Amerika
- In aller Freundschaft – Staffel 14 bis 18
- Tierärztin Dr. Mertens – Staffel 1 bis 6
- Weissensee – Staffel 1 bis 4
Ab dem 31. März
- Bad Boys – Harte Jungs
- Bad Boys II
- Schlaflos in Seattle
Preisschraube ordentlich angezogen – zum wiederholten Male
Als Disney+ startete, wurde in Deutschland gerade der erste Corona-Lockdown verhängt und dementsprechend schnell schossen die Abonnentenzahlen in die Höhe. Das lag auch am vergleichsweise günstigen Preis von 6,99 Euro pro Monat oder 69,99 Euro pro Jahr. Für diesen Preis bekommt man heute nur noch das werbefinanzierte Abo. Will man den gleichen Funktionsumfang von damals auch heute nutzen, muss man 15,99 Euro pro Monat oder 159,99 Euro pro Jahr investieren – mehr als doppelt so viel wie zum Marktstart.