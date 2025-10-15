Apple stellt neues iPad Pro mit M5 und C1X vor

Apple hat soeben ein neues iPad Pro 2025 vorgestellt. Das Pro-Tablet wird mit dem ebenfalls neu vorgestellten M5-Prozessor angetrieben. Die Präsentation per Pressemeldung hatte sich in den vergangenen Tagen angekündigt.

Der für Apple Intelligence zuständige Neural Accelarator des neuen iPad Pro M5 soll 3,5-fach so stark sein wie die bisherige. Performace-Sprünge dürfte es auch bei CPU, GPU und Neural Engine geben. Apple spricht von einer 17 prozentigen Steigerung bei der Multi-Core-Leistung der CPU.

„Mit der Power der nächsten Generation von Apple Chips liefert das iPad Pro unser bisher fortschrittlichstes und vielseitigstes iPad Erlebnis“, sagt John Ternus, Senior Vice President of Hardware Engineering bei Apple.

C1X für Mobilfunk-Modelle

Neben dem M5 kommt das iPad Pro mit dem hauseigenen Mobilfunk-Modem C1X. Der Chip ist aus dem iPhone Air bekannt und soll Apple-Geräte zuverlässiger und energiesparender mit Mobilfunk versorgen, als bisherige Modems von Qualcomm.

Preise und Verfügbarkeit

Das iPad Pro startet in der 11-Zoll Version bei 1.099 Euro (1.349 Euro mit Mobilfunk). Das größere Modell mit 13 Zoll kostet ab 1.449 (1.699 Euro mit Mobilfunk). Beide Geräte sind ab sofort bestellbar und wird ab dem 22. Oktober ausgeliefert.