Verfasst von Hannes // 26. November 2023 um 17:03 Uhr // Deals, Featured, Sonstiges // app-slider // Kommentare deaktiviert für Nur noch bis zum 27.11.: Black Friday bei CyberGhost VPN

Für euch Apfelpage-Leser ist CyberGhost VPN ganz sicher kein Fremdbegriff. Bereits über 38 Millionen zufriedene Nutzer zählt das meist empfohlene VPN. Dank des Black-Friday-Rabatts ist es euch nun möglich, 83 Prozent beim Kauf des 2-Jahres-Plans zu sparen und 4 gratis Monate abzustauben.

In der heutigen Zeit ist es sinnvoll, das Internet nicht ohne ein vertrauensvolles VPN im Rücken zu betreten. Der Schutz vor potenziellen Gefahren aus dem Netz ist ein wichtiger Grundstein, um private Daten vor unbefugten Zugriffen zu bewahren. Wenn es um Erfahrung und Qualitätsarbeit geht, dann ist der Anbieter CyberGhost VPN die erste Anlaufstelle. Über 17 Jahre Erfahrung am Markt haben dafür gesorgt, dass CyberGhost für seine über 38 Millionen Nutzer ein Qualitäts-VPN kreieren konnte. Die große Anzahl von mehr als 18.000 positiven Online-Bewertungen bestätigt die gute Arbeit, aber auch der Preis weiß zu überzeugen.

Nur noch bis zum 27.11.23 habt ihr die Chance, den Black Friday-Deal von CyberGhost abzugreifen und bis zu 83 Prozent Rabatt einzuheimsen. Investiert 2,03 Euro monatlich (zzgl. MwSt.) und verwendet ein zuverlässiges VPN, welches über 9500 Server in 100 Ländern an 115 verschiedenen Standorten besitzt. 1300 Server befinden sich alleine in Deutschland.

Darum braucht jeder heute ein zuverlässiges VPN

Auch wenn viele Behörden und private Institutionen wichtige Arbeit dafür leisten, das Internet im Großen und Ganzen sicherer zu gestalten, ist es kein Geheimnis, dass im Internet eine Menge Gefahren lauern. Insbesondere der Datendiebstahl ist heutzutage allgegenwärtig. Cyber-Kriminelle sind auf eure privaten Daten wie Kontoinformationen, Adresse und Telefonnummer aus. Es ist nun einmal so, dass man einen digitalen Fußabdruck hinterlässt, sobald die ersten Kommandos in einen Browser eingegeben werden. Mit einem sicheren Virtual Private Network macht ihr es Unbefugten jedoch fast unmöglich, euren Fußspuren zu folgen.

Durch einen Remote-Server bekommt ihr eine andere IP-Adresse und könnt euren echten Standort verschleiern. Aber auch euer Datenverkehr wird verschlüsselt. Diese Maßnahmen dienen dazu, eure Anonymität zu erhöhen und eure Privatsphäre zu sichern. Jedoch gibt euch ein VPN weitere Vorteile, wie etwa die Möglichkeit, Geoblocking zu umgehen. Dadurch könnt ihr eigentlich nicht zugängliche Streaming-Inhalte für eine bestimmte Region zugänglich machen. CyberGhost ist mit mehr als 40 beliebten Streaming-Plattformen weltweit kompatibel.

Der App Store nimmt nur qualitative VPNs auf

Tatsächlich könnt ihr eine Großzahl an VPN-Angeboten ausfindig machen, doch nicht alle sind in der Lage, hohe Qualitätsstandards einzuhalten. Im App Store sind nur die besten Angebote aus diesem Bereich aufgelistet, um den Nutzern die Auswahl zu erleichtern. Dabei setzt Apple auf eine genaue Überprüfung der iOS-Apps. Aspekte wie Systemschwachstellen, Schutz der Privatsphäre oder eine gute Funktionalität werden sehr genau gecheckt. Außerdem müssen die Datenschutzbestimmungen eingehalten und es dürfen keine Logs gespeichert werden.

CyberGhost VPN ist dafür bekannt, sehr selbstkritisch zu arbeiten und Wert auf eine hochklassige Qualität zu legen. Das Unternehmen erfüllt die Bedingungen für den Apple Store, geht aber noch einen Schritt weiter. Die No-Logs-Policy wurde von der Unternehmensberatung Deloitte nicht nur überprüft, sondern auch direkt bestätigt.

Welche Vorteile bietet CyberGhost VPN?

GyberGhost ist in der Branche als VPN-Pionier bekannt und die zahlreichen nützlichen Funktionen haben dafür gesorgt, dass ein umfassendes Tool für all jene entsteht, die Wert auf Sicherheit beim Surfen legen. Ein besserer Schutz in öffentlichen Netzwerken / Hotspots ist dabei nur einer von zahlreichen Pluspunkten, die CyberGhost VPN zu bieten hat. Der Anbieter hält auch die nachfolgenden Features bereit:

Eine sehr strenge No-Logs-Politik

9500 Server in 100 Ländern

Eine sichere 256-Bit AES-Verschlüsselung

OpenVPN, IKEv2, WireGuard®-Protokoll

Effektiver Schutz vor nervigen Werbeblockern oder Trackern

Kostenloser Zugang für CyberGhost ID Guard

Unbegrenzte Bandbreite und Datenvolumen

Schutz vor DNS- und IP-Leaks

Automatischer KillSwitch

Konto auf bis zu 7 Geräten gleichzeitig verwendbar

Apps für Windows, Android, iOS, macOS, Linux, SmartTVs, Chrome sowie Router

Kompatibel mit 40 großen Streaming-Plattformen wie Netflix oder Disney+

Uneingeschränkte 45-Tage-Geld-zurück-Garantie

24/7-Kundenservice in Deutsch, Englisch, Französisch und Rumänisch

Dieses facettenreiche Angebot macht CyberGhost in der Tat zum vielseitigsten VPN-Unternehmen. Wer von euch Streamen oder Gamen möchte, hat durch CyberGhost VPN sogar dedizierte Server zur Verfügung. Gamer erhalten zudem einen zuverlässigen Schutz vor DDoS-Attacken. Darüber hinaus besteht durch eine veränderte IP-Adresse die Gelegenheit, im Internet günstigere Angebote wahrzunehmen.

Black-Friday-Preishammer: Jetzt 83 % Rabatt auf CyberGhost VPN erhalten

Lasst euch die Gelegenheit auf den 83 % Rabatt auf den 2-Jahres-Plan + 4 Monate gratis nicht entgehen. Für umgerechnet 2,03 Euro (zzgl. MwSt.) im Monat bekommt ihr einen umfassenden VPN-Schutz für ein sicheres Surferlebnis im Internet.

Ihr habt Fragen rund um CyberGhost VPN? Kein Problem, denn der 24/7-Kundenservice ist rund um die Uhr für euch da und berät auf Deutsch, Englisch, Französisch und Rumänisch. Solltet ihr es euch wider Erwarten anders überlegen, könnt ihr ganz einfach von der uneingeschränkten 45-Tage-Geld-zurück-Garantie Gebrauch machen.

