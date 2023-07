Home Betriebssystem Nur mit iOS 17-Beta: watchOS 10 kann als Public Beta geladen werden

Apple hat heute Abend auch watchOS 10 als Public Beta für interessierte Nutzer bereitgestellt. Wer sie ausprobieren will, benötigt allerdings auch die Public Beta von iOS 17 für das iPhone. watchOS 10 bringt unter anderem Widgets auf die Uhr.

Apple hat heute Abend auch watchOS 10 für die interessierten Nutzer in einer öffentlichen Testversion bereitgestellt. Wer diese Beta allerdings laden will, muss zuvor auch die Public Beta 1 von iOS 17 laden, sonst klappt die Installation von watchOS 10 in der Public Beta nicht.

Zudem muss der Akku der Apple Watch zu wenigstens 50% geladen sein, die Uhr muss auf dem Ladegerät liegen und die Apple Watch muss mit dem selben WLAN verbunden sein, wie das gekoppelte iPhone.

Widgets und mehr kommen auf die Uhr

Apple bringt mit dem Update auf watchOS 10 unter anderem Widgets auf die Apple Watch, auch Stapel sind neu und die digitale Krone erhält eine überarbeitete Funktionalität. Der Blockierungsmodus ist für die Apple Watch ebenfalls mit dem kommenden Update verfügbar.

Das finale Update auf watchOS 10 wird im Herbst erscheinen. Wie läuft die neue Beta auf euren Geräten? Teilt uns gern eure Erfahrungen in den Kommentaren mit.

