Nur im Januar bei Readly: 7.000 Titel für nur 99 Cent lesen

8. Januar 2024

Readly wächst stetig und kann sich zurecht “Europas führenden digitalen Kiosk” nennen. Hier werden euch in einer kompakten App 7.000 Qualitätsmedien aller Interessensbereiche zugänglich gemacht – auch offline. Noch bis zum 31.1.24 könnt ihr Readly für nur 99 Cent einen Monat lang testen.

Neuer Vorsatz: Lies mehr von dem was du liebst

Wer kennt es nicht: Neues Jahr, neue Vorsätze. Manch einer will abnehmen, mehr Sport treiben oder endlich mit dem Rauchen aufhören. Doch leider werden diese guten Absichten schnell wieder begraben oder es scheitert an der Umsetzung. Woran liegt das? Oft sind die Ziele zu hoch gesteckt oder es fehlt einfach die Motivation, um dranzubleiben.

Wenn ihr es euch zum Ziel gemacht habt, 2024 ein neues Hobby zu entdecken, könnte der aktuelle Deal von Readly für euch spannend sein. Noch bis Ende Januar könnt ihr für nur 99 Cent einen Monat lang nach Herzenslust in 7.000 Qualitätsmedien stöbern.

In Zeiten von Online Games und Social Media ist das Lesen eine Aktivität, die oft übersehen oder vernachlässigt wird. Doch das neue Jahr bietet euch eine super Gelegenheit, eure Leidenschaft für das Lesen zu entdecken oder wieder aufleben zu lassen.

Euer Tor zu neuer Inspiration

Lesen ist eine faszinierende Möglichkeit, neue Hobbys zu entdecken, in andere Welten einzutauchen und aus unserem Alltag auszubrechen. Außerdem können wir uns in die Gedankenwelt von Schriftstellern, Philosophen und Dichtern hineinversetzen und das Lesen kann uns dazu inspirieren, unsere Sichtweise auf die Welt zu erweitern oder neue Perspektiven einzunehmen.

Readly öffnet euch genau dieses Tor zur Inspiration. Ob Zeitungen oder Magazine in den Bereichen News, Technik, Haus und Heimwerken, Sport, Reisen, Musik et cetera: in der internationalen Sammlung findet ihr auf jeden Fall das richtige Lesematerial für euch. Titel wie Die Welt, Focus, Focus Money oder Chip sind genauso vertreten wie Mein schöner Garten, SuperIllu, Guter Rat und inStyle.

Neu im Portfolio sind das Interview-Magazin GALORE sowie das Digital-Magazin t3n.

Spannende Titel aus der Technik-Nische sind neben CHIP auch Titel wie Mac Life, Connect, ComputerBILD, die Sonderausgaben von Heise, Smart Homes oder PCTipp. Und auch Kreuzworträtsel könnt ihr direkt in der App ausfüllen.

Apropos App: Die App wurde mobil-freundlich gestaltet und ihr erhaltet sie für iOS- und Android-Geräte. Alternativ könnt ihr direkt über euren Internetbrowser lesen. Die Bewertung der App im App Store von 4.7/5 aus über 5.300 Rezensionen spricht für sich. Und solltet ihr unterwegs einmal kein Internet zur Verfügung haben, könnt ihr euch eure Lieblingstitel herunterladen und offline lesen. Somit wird Readly zu eurer perfekten Reisebegleitung.

Endlos schmökern und das auch noch nachhaltig

In eurer Lese-Flatrate von Readly stehen euch nicht nur die neuesten Magazine zur Verfügung, sondern auch archivierte Ausgaben. So spart ihr euch nicht nur jede Menge Kosten, sondern tragt auch aktiv zu einer nachhaltigen, totholz-freien Zukunft bei. Laut einer weltweiten Umfrage von Readly geben 76 Prozent der 6.000 Befragten an, dass sie ihre Lesegewohnheiten so umwelt- und klimafreundlich wie möglich gestalten wollen.

Und dank der Möglichkeit, in nur einem Account bis zu 5 Profile erstellen zu können, inspiriert ihr auch euer Umfeld zu weniger Papiermüll. Wenn jeder der 5 Nutzer sich am Monatsbeitrag von 14,99 Euro beteiligt, zahlt ihr pro Nase knapp 3 Euro. Dafür erhaltet ihr nicht mal ein Magazin am Kiosk.

Jetzt ausprobieren: Günstiges Abo ohne Bindung

Wenn ihr nun neugierig geworden seid und den Kiosk testen wollt, könnt ihr euch über unseren Deal freuen: Im Januar bekommt ihr alle Vorzüge von Readly einen Monat lang für nur 99 Cent. Stöbert euch durch über 30 verschiedene Kategorien, blättert durch 7.000 Titel und entdeckt spannende Zeitungen und Magazine. Nach dem Testzeitraum geht ihr in ein normales Abo über, das ihr jederzeit und ohne Abofalle kündigen könnt.

