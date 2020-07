Nochmal Akku: Zumindest das iPhone 12 Pro hat vielleicht mehr Saft als erwartet

Der Akku im iPhone 12 wird aktuell recht kontrovers diskutiert, daher wollen wir euch einen weiteren Tipp zur Größe der Batterie am Abend nicht vorenthalten. Danach fällt der Akku vielleicht doch etwas größer aus, als erwartet – beim Pro-Modell – und auch nicht so groß, wie die aktuellen Akkus.

Zuletzt wurde verschiedentlich über den Akku im iPhone 12 spekuliert, Apfelpage.de berichtete. Grund dafür waren Gerüchte, wonach die Batterie wieder kleiner wird, nachdem der Akku in den letzten Jahren immer weiter gewachsen war. Erst heute berichteten wir über einen Leak, der eine geringere Kapazität für eines der iPhone 12-Modelle prognostiziert und sich dabei auf angebliche Unterlagen südkoreanischer Zulassungsbehörden stützt.

Allerdings ist nicht klar, auf welches iPhone 12 dieser Wert zutrifft, vermutlich aber eines mit der mittleren Größe eines 6,1 Zoll-Modells, ob aber nun das iPhone 12 Max oder das iPhone 12 Pro gemeint war, blieb offen.

Wird der iPhone 12 Pro-Akku doch etwas größer?

Nun legte die Seite MySmartPrice noch einen weiteren Wert nach. Danach könnte der Akku im iPhone 12 Pro doch ein wenig größer ausfallen, er hätte dann eine Kapazität von 2.815 mAh. Er wäre damit aber dennoch kleiner als der Akku im aktuellen Vorgängermodell.

Das iPhone 12 Max indes könnte wie vermutet mit der 2.775 mAh fassenden Batterie bestückt sein. Das bisschen Extra-Saft im Pro-Modell soll eventuell dabei helfen, den durch zusätzliche ProFeatures gestiegenen Energiehunger zu stillen, der könnte etwa durch ein 120 Hz-Display verursacht werden. Ob das aber nun schon in diesem Jahr kommen wird oder nicht, ist aktuell ebenfalls umstritten, wie wir zuletzt in dieser Meldung berichtet hatten. Somit wird es Stand jetzt tatsächlich wieder einmal spannend, was Apple im Herbst schlussendlich zeigen wird.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!