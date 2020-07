iPhone 12: Wird der Akku wirklich kleiner?

Kommt das iPhone 12 tatsächlich mit kleinerem Akku? Erneut tauchten Gerüchte auf, die sich mit der Batteriegröße des neuen Top-Modells beschäftigen und die deuten abermals auf eine kleinere Batterie hin. Neu ist diese Möglichkeit nicht, wurde doch zuvor bereits über eine kleinere Batterie spekuliert. Wie sich das mit gestiegenem Stromverbrauch, etwa durch 5G, vereinbaren lässt, bleibt noch abzuwarten.

Wie groß wird der Akku im iPhone 12 ausfallen? Erneut gab es hierzu nun kürzlich Spekulationen.

Auf dem Kurznachrichtendienst Twitter wurden Auszüge aus Unterlagen geteilt, die südkoreanischen Behördenzulassungen entnommen sein sollen. Danach könnte eines der iPhone 12-Modelle einen Akku mit der Kapazität von 2.775 mAh besitzen.

Possible Apple iPhone 12 Max or iPhone 12 Pro (A2431) Battery live image appeared on SafetyKorea certification.

2775mAh rated capacity#Apple #iPhone12Max #iPhone12Pro pic.twitter.com/FKJ590nU7c — Venkatesh Babu.G (@smartvenkat95) July 22, 2020

Dabei handelt es sich möglicherweise um ein iPhone 12 Max, auch das iPhone 12 Pro könnte hier gemeint sein, beide Modelle kommen dem Vernehmen nach mit einem 6,1 Zoll-OLED-Display.

Werden die Akkus wieder kleiner?

Schon vor kurzem wurde darüber spekuliert, dass der Akku im iPhone 12 wieder schrumpfen könnte, Apfelpage.de berichtete. Allerdings würde dies eine Trendwende bedeuten, wurden die Akkus doch in den letzten Jahren immer größer. Die nun aufgetauchte Kapazität erinnert mehr an Zeiten des iPhone Xs und iPhone XR. Zudem bliebe fraglich, wie Apple die aktuellen Laufzeiten mit einem solchen Akku erreichen möchte, da der Verbrauch des kommenden Modells wohl eher steigt. Allein 5G gilt aktuell noch als Stromfresser, der neue A14-Prozessor ist eine unbekannte Variable. Er wird wohl deutlich leistungsfähiger ausfallen, kommt aber auch in einem 5nm-Prozess, was eine größere Energieeffizienz erwarten lässt.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!