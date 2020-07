iPhones nicht betroffen: Corona-Warn-App funktionierte bei vielen Nutzern wochenlang nicht richtig

Die Corona-Warn-App hat offenbar bei Millionen von Nutzern über Wochen nicht wie gewünscht gearbeitet. So haben die betroffenen Nutzer keine Mitteilungen über Risikobegegnungen erhalten, weil ihre Geräte keine Daten mit anderen Smartphones in der Nähe ausgetauscht haben. iPhones waren von der Problematik nicht betroffen.

Es ist ein Effekt, der im Grunde bekannt war. Nun aber ist die Problematik durch Medienberichte noch einmal sehr deutlich ins Bewusstsein vieler Nutzer der Corona-Warn-App gerückt. Diese hat bei Millionen von Nutzern über Wochen nicht das getan, wozu sie bestimmt war: Erkennungsmerkmale mit anderen Smartphones in der Nähe auszutauschen. Dies erfolgt bei der Corona-Warn-App bekanntlich über Bluetooth und es muss im Hintergrund ablaufen, da die Corona-Warn-App natürlich nicht permanent im Vordergrund geöffnet ist. Eben diese Hintergrundnutzung von Bluetooth funktioniert aber bei vielen Android-Geräten nicht. Diese Funktionalität wird etwa von einigen Herstellern deaktiviert, um die Akkulaufzeit der Geräte zu verlängern, Huawei und Samsung etwa, zwei auf dem deutschen Markt oft vertretene Hersteller, gehen so vor.

iPhones waren nicht betroffen

Bei den Entwicklern, einem Team aus SAP- und Deutsche Telekom-Mitarbeitern, war das Problem bekannt, ebenso beim Gesundheitsministerium. Tatsächlich war auch in den Anfangstagen der Corona-Warn-App vereinzelt die nicht überall verfügbare Hintergrundnutzung von Bluetooth diskutiert worden, das Thema verschwand aber rasch von der Agenda. In der aktuellen Version der App können Nutzer die Hintergrundaktualisierung per Schalter aktivieren, unter Android. Die iOS-Version war von dem Problem niemals betroffen. Glück im Unglück vielleicht, denn die Corona-Warn-App läuft besonders häufig auf iPhones, wie wir zuvor auf Basis von ZDF-Informationen berichtet hatten. Insgesamt haben sich bis heute rund 16 Millionen Nutzer die App heruntergeladen, es wurden aber bis jetzt nur wenige hundert Infektionen über sie gemeldet.

