Home Deals Noch schnell das E-Book der Wochesichern – dieses Mal „Die Tote im Eis“ für 1,99 Euro mitnehmen

Noch schnell das E-Book der Wochesichern – dieses Mal „Die Tote im Eis“ für 1,99 Euro mitnehmen

Verfasst von Patrick Bergmann // 16. Dezember 2024 um 14:34 Uhr // Deals // // Keine Kommentare

Der Weihnachtsstress geht so langsam, aber sicher in die heiße Phase und wer davon eine Auszeit haben will, könnte doch einen spannenden Thriller lesen. Apple hat sich nämlich für Finnlands Buch des Jahres entschieden.

Das E-Book der Woche

Schwarz senkt sich die Nacht

Als die Leiche einer Lehrerin aus dem Eisloch beim Badesteg geborgen wird, glauben einzig Kommissarin Anna Glad und ihre Kollegin Märta, dass Boels Tod mehr als ein Unfall war. Während die finnische Kleinstadt sich auf das alljährliche Lichterfest vorbereitet, erhält Anna eine alte Videokassette mit Aufnahmen einer Luciaprozession. Was war 1988, als Boel selbst Schülerin auf Stockudden war, geschehen? Nicht ahnend, dass die Geschichte von damals sich zu wiederholen droht, folgt Anna den Spuren in die Vergangenheit.

Konditionen

Als Pageturner gibt es dieses E-Book dieses Wochenende zu einem Sonderpreis von 1,99 € zu erwerben. Nach dem Kauf kann der Pageturner in der Bücher-App von Apple geräteübergreifend gelesen werden, eine automatische Synchronisation ist ebenfalls mit an Bord. Die hilft euch, bei der zuletzt gelesenen Stelle auf einem anderen Gerät weiterzulesen. Wir wünschen viel Vergnügen mit dem Lesestoff.

* Bei den hier genutzten Produkt-Links handelt es sich um Affiliate-Links, die es uns ermöglichen, eine kleine Provision pro Transaktion zu erhalten, wenn ihr über die gekennzeichneten Links einkauft. Dadurch entstehen euch als Leser und Nutzer des Angebotes keine Nachteile, ihr zahlt keinen Cent mehr. Ihr unterstützt damit allerdings die redaktionelle Arbeit von WakeUp Media®. Vielen Dank!

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.