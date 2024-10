Home Deals Noch schnell das E-Book der Woche sichern: Dieses Mal „Outback – Fünf tödliche Schüsse. Eine unfassbare Tat. Mehr als eine Wahrheit“ für 1,99 Euro mitnehmen

7. Oktober 2024

Am Wochenende legte Prime Video seine altbekannten Leihdeals auf. Wer da nicht fündig geworden ist und zur Entspannung lieber ein Buch liest, bekommt von Apple derzeit ein sehr spannendes E-Book zum reduzierten Preis angeboten.

Das E-Book der Woche

Hitze. Mord. Rätsel. Schuld. Erlösung: der atemberaubende Nr.1-Bestseller-Thriller aus Australien Rivers End, ein Städtchen in der flirrenden Hitze des Outbacks: eiskalt eröffnet der junge Pfarrer vor der Kirche das Feuer auf seine Gemeinde. Er tötet fünfMenschen. Ein Jahr später kommt Reporter Martin Scarsden in den Ort, um über die Morde zu schreiben. Aber als er die Einheimischen befragt, begreift er, dass es mehr als eine Wahrheit gibt, was die Tat des Pfarrers angeht. Warum hat er wirklich getötet? War er ein Monster oder ein idealistischer Rächer? Welche Geheimnisse wird die ausgedörrte rote Erde von Rivers End noch freigeben?

Konditionen

Als Pageturner gibt es dieses E-Book dieses Wochenende zu einem Sonderpreis von 1,99 € zu erwerben. Nach dem Kauf kann der Pageturner in der Bücher-App von Apple geräteübergreifend gelesen werden, eine automatische Synchronisation ist ebenfalls mit an Bord. Die hilft euch, bei der zuletzt gelesenen Stelle auf einem anderen Gerät weiterzulesen. Wir wünschen viel Vergnügen mit dem Lesestoff.

