Noch schnell das E-Book der Woche mitnehmen: „Das korsische Begräbnis“ für 1,99 Euro sichern

Bei dem Wetter macht man es sich gerne an einem See oder im Garten gemütlich, alternativ auch gerne auf dem Balkon. Rund wird es mit einem kühlen Drink und einem spannenden Buch. Bei Letzterem greift euch Apple gerne unter die Arme.

Das E-Book der Woche

Ein Mann kommt bei der Wildschweinjagd zu Tode – allerdings nicht durch das Schwein. Schriftsteller Eric Marchand stellt Fragen zu seiner Familie – und gerät dabei in eine jahrhundertealte Blutfehde. Und er trifft auf eine verschlossene junge Frau, die ihn als einzige vor einem furchtbaren Schicksal bewahren kann … Willkommen auf Korsika, mit einer Landschaft so archaisch, so wild und ungezähmt wie seine Menschen. Wo Millionen von Touristen ebenso zum Alltag gehören wie geheimnisvolle Rituale, Vendetta und Gewalt.

Konditionen

Als Pageturner gibt es dieses E-Book dieses Wochenende zu einem Sonderpreis von 1,99 € zu erwerben. Nach dem Kauf kann der Pageturner in der Bücher-App von Apple geräteübergreifend gelesen werden, eine automatische Synchronisation ist ebenfalls mit an Bord. Die hilft euch, bei der zuletzt gelesenen Stelle auf einem anderen Gerät weiterzulesen. Wir wünschen viel Vergnügen mit dem Lesestoff.

