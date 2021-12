Home Deals Noch kurz mitnehmen! iTunes-Countdown 2021 Tag 12: Heute „Nobody“ für 4,99€ kaufen

Am heutigen Sonntag, der bereits der dritte Advent ist, könnt ihr bei iTunes wieder ein Türchen öffnen. Und der Konzern bleibt sich treu, es gibt wieder satte Action – die hat es aber auf jeden Fall in sich.

Hutch ist ein typischer Niemand, den keiner so richtig wahrnimmt. Wortlos erträgt der Ehemann und Vater die Demütigungen seines Alltags, ohne sich dagegen zu wehren. Doch als sein Töchterchen bei einem Diebstahl ihr heißgeliebtes Katzenarmband verliert, platzt ihm — für alle überraschend — der Kragen. Was passiert, wenn einer, der immer eingesteckt hat, plötzlich austeilt? Hutch mutiert vom gewöhnlichen Dad zum furchtlosen Kämpfer und reitet eine explosive Attacke gegen seine Feinde. Der Autor von John Wick zeigt Emmy®-Gewinner Bob Odenkirk (Better Call Saul ), wie seine Fans ihn noch nie gesehen haben: als normalen Familienmenschen, der zum tödlichen Rächer wird — ein Actionheld der anderen Art.

Nur am jeweiligen Tag steht euch der Film zum vergünstigten Preis zur Verfügung. Das Angebot gilt nur bis Mitternacht, danach gibt es ein neues Angebot.

