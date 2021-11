Home Deals Noch 1 Tag: Black Week von o2 mit günstigen Apple Produkten

Noch 1 Tag: Black Week von o2 mit günstigen Apple Produkten

Das MacBook Air M1 für 5,99 Euro im Free M oder das iPhone 12 inklusive AirPods und 100 Euro Wechselbonus im Free M Boost? Diese und weitere Deals bietet o2 nur in der auslaufenden Black Week an. Diese läuft noch offiziell 24 Stunden. Interessenten können noch bis morgen sparen.

Bei o2 gibt es gerade verschiedene iPhones, das MacBook Air, die AirPods, AirPods Max, Apple Watch Series 7 und viele weitere Apple Produkte zusammen mit einem Tarif günstiger. Wer gerade ohnehin auf der Suche nach einem dieser Apfel-Produkte ist, der kann vor Weihnachten noch einen klasse Deal machen.

Black Week bei o2: So profitiert ihr

Die Angebote für das MacBook und das iPhone sind nur zwei von vielen Angeboten der Black Week (Affiliate-Link) von o2, die bis morgen noch läuft. o2 reduziert dabei viele Apple-Produkte durch die Bank in Kombination mit Tarifen. So können Neukunden oftmals sogar die neusten Geräte wie hier „fast gratis“ dazu bekommen. Diese Vorteile bekommen Kunden in der Black Week:

Anschlusspreisbefreiung bei allen Bundles 0,00 €

bei allen Bundles 0,00 € 100 Euro Wechselbonus auf der Rechnung für 2 Monate

auf der Rechnung für 2 Monate Günstige und direkte Lieferung

Einfache Bestellung in Minuten

Schaut hier gerne mal auf der Unterseite von o2 vorbei und stöbert durch:

