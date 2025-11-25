Neues vom iPhone Fold: Start 2026 für 2.400 Dollar?

Das iPhone Fold wird wohl Apples spannendste Hardware-Neuerung seit Langem. Zwei Berichte liefern nun neue Informationen bezüglich des Marktstarts und des Preises – zumindest in den USA.

Einem Bericht der chinesischen Website UDN nach ist Apple der Durchbruch bei der Fertigung der Displays gelungen. Demnach befinde sich die Komponente nun in der technischen Validierungsphase, der nächste Schritt wäre die Massenproduktion. Damit liegt das iPhone Fold im Plan für einen Marktstart Ende 2026, den jüngste Berichte in Gefahr sahen.

Start 2026 – aber zu welchem Preis?

Informationen zu einem möglichen Startpreis teilt der Analyst Arthur Liao von Fubon Research. Demnach soll das erste faltbare iPhone 2.399 US-Dollar kosten. Liao reiht sich damit ein in eine Liste mehrere Experten, die den Preis für das Fold in eine ähnlichen Richtung vermuten. Ming-Chi Kuo etwa geht von einer Preisspanne zwischen 2.000 und 2.500 US-Dollar aus, Mark Gurman bleibt mit um die 2.000 US-Dollar recht vage.

Auch wenn Apple die Euro-Preise kürzlich etwas an die Dollar-Preise angepasst hat, ist davon auszugehen, dass das iPhone Fold bei uns mehr kosten wird als in den USA. Wie viel seid ihr bereit, für ein faltbares iPhone auszugeben? Lasst es und gerne in den Kommentaren wissen.