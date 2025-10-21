Scharnier macht Probleme: iPhone Fold erst 2027?

Berichte über ein iPhone Fold gibt es bereits seit Jahren, bisher deutet einiges auf einen Start 2026 hin. Nun gibt es eine Einschätzung einer zweifelhaften Quelle, die den Start im kommenden Herbst in Gefahr sieht. Schuld sollen Komplikationen am Faltmechanismus sein.

Die Informationen stammen von einer japanischen Investmentbank, ohne besonders konkret zu werden. In einer Investorenmitteilung heißt es lediglich, Apple brauche mehr Zeit, um das finale Design und die Spezifikationen des Scharniers festzulegen. Der Start könnte nach wie vor 2026 erfolgen, dann aber mit deutlich weniger Einheiten als geplant.

Quelle hat zweifelhafte Historie

Es wäre nicht das erste Mal, dass das iPhone Fold verschoben werden müsste. Die Meldung ist allerdings mit Vorsicht zu genießen. Die Investmentbank aus Japan hat bisher kaum Analysen zu Apple getroffen und die wenigen waren meist vage oder falsch. Nach dem iPhone Xs etwa behauptete die Bank, dass die iPhone 11-Reihe ohne große Neuerungen auskommen würde. Wenig später präsentierte Apple mit dem iPhone 11 Pro sein erstes Pro-Modell mit Dreifach-Kamerasystem.

Sollte die Verzögerung allerdings Realität werden, hätte Apple bereits einen Rückstand von acht Jahren auf Samsung. Die Koreaner haben 2025 ihr siebtes Galaxy Fold präsentiert.