Kopfhörer von Apple und Beats in der Black Week im Angebot

25. November 2025

Patrick Bergmann

Wir hatten zu Anfang der Woche schon einen Deal bezüglich der Kopfhörer, unsere Leser haben sich aber einen speziellen Deal für Kopfhörer aus dem Hause Apple gewünscht. Und wir bzw. Amazon liefern natürlich ab, es gibt einige interessante Angebote. 

AirPods und Beats

Allein mit den AirPods ist Apple der weltweit größte Hersteller von Kopfhörern, was Umsatz und Absatz betrifft. Dazu hat man ja noch die Marke Beats und das ergibt einige interessante Angebote. Vorweg nehmen wir die Frage bezüglich der AirPods Pro, die Pro 2 gibt es gerade für unter 190 Euro und diese bekommen ebenfalls die Funktion „Live-Übersetzung“ spendiert.

AirPods

 

Apple AirPods Pro 3 Kabellose In‑Ear Kopfhörer, Aktive Geräuschunterdrückung, Herzfrequenzmessung, Hörgerätefunktion, Bluetooth Kopfhörer, 3D Audio, Hi‑Fi Sound, Laden über USB‑C Apple AirPods Pro 3 Kabellose In‑Ear Kopfhörer, Aktive Geräuschunterdrückung, Herzfrequenzmessung, Hörgerätefunktion, Bluetooth Kopfhörer, 3D Audio, Hi‑Fi Sound, Laden über USB‑C
Hersteller: Apple
Preis bei amazon* : 244,00 EUR

 

 

Apple AirPods Pro 2 Kabellose In‑Ear Kopfhörer, Bluetooth Kopfhörer, Aktive Geräuschunterdrückung, Hörhilfefunktion, Transparenzmodus, Personalisiertes 3D Audio, Hi-Fi Sound, H2 Chip, Laden über USB-C Apple AirPods Pro 2 Kabellose In‑Ear Kopfhörer, Bluetooth Kopfhörer, Aktive Geräuschunterdrückung, Hörhilfefunktion, Transparenzmodus, Personalisiertes 3D Audio, Hi-Fi Sound, H2 Chip, Laden über USB-C
Hersteller: Apple
Preis bei amazon* : 189,00 EUR

 

 

Apple AirPods 4 Kabellose Kopfhörer, Bluetooth Kopfhörer mit aktiver Geräuschunterdrückung, Adaptives Audio, Personalisiertes 3D Audio, Transparenzmodus, USB-C Ladecase, Kabelloses Laden Apple AirPods 4 Kabellose Kopfhörer, Bluetooth Kopfhörer mit aktiver Geräuschunterdrückung, Adaptives Audio, Personalisiertes 3D Audio, Transparenzmodus, USB-C Ladecase, Kabelloses Laden
Hersteller: Apple
Preis bei amazon* : 139,00 EUR

 

 

Apple AirPods 4 Kabellose Kopfhörer, Bluetooth Kopfhörer, Personalisiertes 3D Audio, Schutz vor Schweiß und Wasser, USB-C Ladecase, H2 Chip, bis zu 24 Std. Wiedergabe Apple AirPods 4 Kabellose Kopfhörer, Bluetooth Kopfhörer, Personalisiertes 3D Audio, Schutz vor Schweiß und Wasser, USB-C Ladecase, H2 Chip, bis zu 24 Std. Wiedergabe
Hersteller: Apple
Preis bei amazon* : 111,00 EUR

 

Beats

 

Beats Studio Pro – Komplett Kabellose Bluetooth Noise Cancelling Kopfhörer – Personalisiertes 3D Audio, USB-C verlustfreies Audio, Apple & Android Kompatibilität - Espresso Beats Studio Pro – Komplett Kabellose Bluetooth Noise Cancelling Kopfhörer – Personalisiertes 3D Audio, USB-C verlustfreies Audio, Apple & Android Kompatibilität - Espresso
Hersteller: Beats by Dr. Dre
Preis bei amazon* : 189,00 EUR

 

 

Beats Solo 4 - Kabelloser Bluetooth On-Ear Kopfhörer, Apple & Android kompatibel, Bis zu 50 Stunden Akkulaufzeit - Schwarz & Gold Beats Solo 4 - Kabelloser Bluetooth On-Ear Kopfhörer, Apple & Android kompatibel, Bis zu 50 Stunden Akkulaufzeit - Schwarz & Gold
Hersteller: Beats
Preis bei amazon* : 113,00 EUR

 

Beats Powerbeats Pro 2 Kabellose In-Ear Kopfhörer mit Bluetooth– aktive Geräuschunterdrückung, Herzfrequenzmessung, IPX4, bis zu 45H mit Ladecase, kompatibel mit Apple & Android - Leuchtorange Beats Powerbeats Pro 2 Kabellose In-Ear Kopfhörer mit Bluetooth– aktive Geräuschunterdrückung, Herzfrequenzmessung, IPX4, bis zu 45H mit Ladecase, kompatibel mit Apple & Android - Leuchtorange
Hersteller: Beats
Preis bei amazon* : 208,00 EUR

Beats Solo Buds – kabellose Bluetooth In-Ear Kopfhörer | 18 Stunden Akkulaufzeit | Apple & Android-Kompatibilität | Eingebautes Mikrofon - Mattschwarz Beats Solo Buds – kabellose Bluetooth In-Ear Kopfhörer | 18 Stunden Akkulaufzeit | Apple & Android-Kompatibilität | Eingebautes Mikrofon - Mattschwarz
Hersteller: Beats by Dr. Dre
Preis bei amazon* : 45,12 EUR

