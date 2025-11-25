Kopfhörer von Apple und Beats in der Black Week im Angebot

Wir hatten zu Anfang der Woche schon einen Deal bezüglich der Kopfhörer, unsere Leser haben sich aber einen speziellen Deal für Kopfhörer aus dem Hause Apple gewünscht. Und wir bzw. Amazon liefern natürlich ab, es gibt einige interessante Angebote.

AirPods und Beats

Allein mit den AirPods ist Apple der weltweit größte Hersteller von Kopfhörern, was Umsatz und Absatz betrifft. Dazu hat man ja noch die Marke Beats und das ergibt einige interessante Angebote. Vorweg nehmen wir die Frage bezüglich der AirPods Pro, die Pro 2 gibt es gerade für unter 190 Euro und diese bekommen ebenfalls die Funktion „Live-Übersetzung“ spendiert.

AirPods

Beats

