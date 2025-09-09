iPhone 17 vorgestellt: A19, ProMotion und verbesserte Kameras

Apple hat soeben das neue iPhone 17 vorgestellt. Welche Gerüchte und Leaks sich bewahrheitet haben und wie sich das neue Basis-iPhone von seinem Vorgänger unterscheidet, erfahrt ihr in diesem Artikel.

Farblich hat Apple mit Lavender, Hellblau, Schwarz, Weiß und Hellgrün gedeckte Töne im Angebot. Neu ist ebenfalls der Basis-Speicher von 256 GB. Die Preise beginnen bei 799 US-Dollar, Europreise folgen.

Neuer A19-Prozessor

Wie die Gerüchte vermuten ließen, bekommt das iPhone 17 den neuen A19-Prozessor, der selbstverständlich stärker und energiesparender als sein Vorgänger sein soll. Davon profitieren die Neural Engine für Apple Intelligence sowie GPU- und CPU-Performance.

Verbesserte Kamera – vorne und hinten

Apple verbaut im Basis-Modell wieder die bewährte Kombination aus Hauptkamera mit 48 MP und 2x-Zoom mit 24 MP. Beide Linsen sollen verbessert worden sein.

Die Frontkamera wird auf bis zu 18 MP aufgestockt und erhält Center Stage. Der Sensor ist nun qudratisch statt rechteckig, wovon sich Apple bessere Auflösung in sämtlichen Formaten verspricht. Selfies sollen vor allem in Gruppen einfacher gelingen, da der Bildausschnitt größer wird. Bei Bewegung bleibt das Gesicht im Video-Modus im Zentrum und bekommt eine Art Action Modus für ruckelfreiere Aufnahmen.

iPhone 17 bekommt ProMotion!

Na das ist ja mal eine Überraschung. Apple verpasst seinem Basis-iPhone endlich ein neues Display. Es misst nun 6,3-Zoll und unterstützt ProMotion und 120 Hz. Zudem soll es kratzfester sein. Apple nennt das Ceramic Shield 2. Wie überzeugend das ist, werden erste Tests zeigen müssen. Ebenfalls bemerkenswert: Bis zu 3.000 Nits Helligkeit sind mit dem neuen iPhone 17-Display möglich.

Preise und Verfügbarkeit

Die Preise beginnen bei 799 US-Dollar, Europreise folgen. Vorbestellbar sind alle iPhone ab dem kommenden Freitag, auf den Markt kommen sie in zehn tagen, am 19.09.025.

Übrigens: iOS 26 und Co werden am 15. September der Öffentlichkeit zum Download zur Verfügung gestellt.