Neues Design für icloud.com | USB 2.0 für iPhone 15? | MLS-Season-Pass auf Apple TV+ – Daybreak Apple

Guten Morgen, liebe Apfelpage-Gemeinde! Nachdem Apple in den vergangenen Wochen ein neues Design für die iCloud-Homepage getestet hatte, wird dieses nun ausgerollt und wir zeigten es euch. Außerdem soll das iPhone 15 einen langsamen USB-2.0-Anschluss bekommen und wir wissen nun, was der Season-Pass für die MLS auf Apple TV+ kostet. Die News zum Tag.

icloud.com in neuem Gewand

In der Regel interagiert man mit Mails, Notizen, Kalendereinträgen und Fotos, welche in der iCloud gelagert sind, über die jeweiligen Apps auf Apple-Geräten. Gerade wenn man aber auch auf Windows oder Android, kann die Homepage von iCloud, eine Schnittstelle zu den genannten Diensten, praktisch sein. Für diese wurde während der letzten Wochen ein neuer Anstrich im Rahmen einer Beta getestet, welcher jetzt für alle ausgerollt wird. Eine Neuerung ist die Startseite, welche nun in Kacheln aufgebaut ist und sich flexibel aufbauen lässt, ähnlich wie der Homescreen in iOS und iPadOS.

iPhone 15 soll mit USB 2.0 auskommen

Das kommende iPhone wird einen USB-C-Port bekommen, wie Apple selbst vor Kurzem bestätigte. Neuesten Erkenntnissen zufolge wird dieser jedoch nicht der schnellste seiner Art sein. Im Detail soll der USB-2.0-Standard zum Einsatz kommen, so der Analyst Ming-Chi Kuo. Damit sind Übertragungsraten mit bis zu 480 Mbit möglich, gleich wie beim neuen iPad der zehnten Generation. Anders soll das Ganze bei den Pro-Modellen aussehen, dort soll Apple sehr wohl schnelleres USB-C verbauen. Was bei der Sache im Endeffekt wirklich rauskommt, werden wir nächsten September sehen.

So viel kostet der Season-Pass für die MLS auf Apple TV+

Dass man als Streaming-Plattform nicht um Investitionen in Live-Sportübertragungen herumkommt, erkannte auch Apple. Dementsprechend sicherte man sich die Rechte für die MLB und wird auch die MLS übertragen. Das hat jedoch auch für den Zuseher seinen Preis. Wie viel der Spaß genau kosten wird, ist jetzt bekannt. 14,99 US-Dollar pro Monat oder 99 US-Dollar pro Jahr müssen Interessierte zahlen. Bestehende Abonnenten von Apple TV+ kommen etwas günstiger davon.

Kurz notiert

Ihr wollt ein iPhone 14 Pro zu Weihnachten? Dann solltet ihr bald zuschlagen, denn der Lagerbestand ist knapp.

Apple TV+ bekommt mittlerweile laufend neuen Content und ein bevorstehender Titel ist Emancipation mit Will Smith in der Hauptrolle. Zu diesem erschien nun ein Trailer.

Aktuell kann es auf dem iPhone 13 Pro und 14 Pro vorkommen, dass ProMotion ruckelt. Das nächste iOS-Update wird das Problem aus der Welt schaffen.

Hier sind wir am Ende unserer täglichen News-Zusammenfassung angekommen. Nun wünschen wir euch ein schönes Wochenende!

