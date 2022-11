Home iCloud / Services Apple TV+ zeigt offiziellen Trailer zu „Emancipation“ mit Will Smith in der Hauptrolle

Letztes Jahr konnte Apple TV+ als erster Streamingdienst den prestigeträchtigen Oscar für den besten Film mit „CODA“ einheimsen. Der Streamingdienst hofft, dies mit „Causeway“ oder aber mit „Emancipation“ wiederholen zu können. Letztgenannter Film kommt mit Will Smith in der Hauptrolle und der offizielle Trailer ist nun verfügbar.

Trailer zu „Emancipation“ verfügbar

Trotz aller Vorkommnisse rund um die letzten Oscars, Apfelpage berichtete, hielt Apple TV+ an dem Filmprojekt fest. Fairerweise muss man sagen, dass es auch abseits von Will Smith einige Beeinträchtigungen gab, mitd enen wir uns aber nicht aufhalten wollen. Vielmehr hat Apple TV+ nun den offiziellen Trailer zu dem neuen Film veröffentlicht, der sich mit der Sklaverei im frühen 19. Jahrhundert in den Südstaaten beschäftigt. Die Regie wird von Antoine Fuqua übernommen, das Drehbuch stammt aus der Feder von Bill Collage

Der Film wird am 02. Dezember in ausgewählten Kinos in den USA debütieren, um so für die Oscars zugelassen werden zu können. Eine Woche später, am 09. Dezember, wird der Film dann exklusiv auf Apple TV+ zum Streamen bereitstehen.

Was kostet Apple TV+?

Apple TV+ lässt sich über alle relevanten Plattformen empfangen und alle Inhalte stehen sowohl in 4k/Dolby Vision und mit Dolby Atmos zur Verfügung. Das ist umso bemerkenswerter, da Apple TV+ mit 6,99 Euro pro Monat immer noch der günstigste Streamingservice auf dem gesamten Markt ist. Natürlich ist es auch möglich, Apple TV+ mit anderen Diensten in Apple One zu bundlen.

