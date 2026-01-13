SMS-Nachfolge: iOS 26.3 deutet auf Ende-zu-Ende-Verschlüsselung von RCS hin

Lange hat es gedauert, bis Apple den SMS-Nachfolge-Standard RCS implementiert hat. Die damit verbundene Teil-Öffnung von iMessage schloss der iPhone-Konzern kategorisch aus. Erst auf öffentliches Drängen von Google reagierte man und implementierte RCS im Sommer 2024.

Seit der Beta-Phase von iOS 18 wird RCS unterstützt, vor etwa einem Jahr kündigte Apple eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung an. Jetzt, mit iOS 26.3, könnte diese endlich umgesetzt werden. Darauf weist zumindest Code in der aktuellen Beta hin.

Hinweise in aktueller Beta – Veröffentlichung später?

Einem User auf X sind entsprechende Code-Schnipsel aufgefallen. Enthalten sind sie in neuen Carrier-Einstellungen, bisher allerdings nur bei vier französischen Anbietern.

Eingeführt hatte den Standard RCS die GSM Association (GSMA), die weltweit GSM-Mobilfunkanbieter vereint. Diese setzt voraus, dass bei aktivierter Ende-zu-Ende-Verschlüsselung Nutzende über den Status derer informiert werden – genau darauf deutet der Code aus iOS 26.3 Beta 2 hin.

Ob die Verschlüsselung aber tatsächlich mit dem finalen iOS 26.3 kommt, bleibt abzuwarten. Bisher gilt als sicher, dass das nächste Punktupdate den Wechsel zwischen Android und iOS erleichtert und Drittanbieter-Kopfhörer besser einbindet.