Werbung über Dynamic Island: Duolingo verärgert mit verbotener Praktik

Seit dem iPhone 14 Pro verbaut Apple anstelle einer Notch die Dynamic Island. Um die Aussparung der Selfie-Kamera und der Sensoren für Face ID herum lässt sich der Raum softwareseitig dynamisch erweitern und je nach App individuell nutzen. Im Falle von Duolingo ist das nun Beobachtungen nach nicht ganz regelkonform geschehen.

Einige Reddit-Nutzer haben berichtet, dass die Sprach-Lernapp Duolingo Werbung über die Live-Aktivität der Dynamic Island an seine iPhone-Nutzer ausspielt. Dieses Vorgehen wird von Apples Richtlinien für Entwickler untersagt.

Werbung für „Super-Angebot“ wohl nicht erlaubt

Duolingo nutzt die Dynamic Island laut Reddit-Nutzern als Werbefläche, auf Englisch ist dort in einigen Fällen „Nutze dein Super-Angebot“ zu lesen – versehen mit einem Countdown. Das dürfte recht eindeutig gegen Apples Vorgaben verstoßen, wonach Entwickler Live-Aktivitäten nicht für Werbung oder Verkaufsaktionen nutzen dürfen. Anders verhält es sich bei Push-Benachrichtigungen, diese dürfen werbliche Inhalte enthalten.

Obwohl das Werbeangebot mittlerweile nicht mehr auftaucht und der Fall damit nicht nachvollziehbar ist, kann es durchaus sein, dass die Entwickler die Funktion an einer kleinen Anzahl an Nutzern ausprobiert hat. Wie sie Apples Richtlinien umgehen konnten ist unklar, eine offizielle Stellungnahme gibt es bisher von keiner Seite.

Habt ihr schonmal Werbung in einer Live-Aktivität bekommen? Falls ja, von welcher App? Lasst es uns gerne in den Kommentaren wissen.