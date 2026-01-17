Das E-Book der Woche: Dieses Mal „Große Elbstraße 7 – Das Schicksal einer Familie“ für 1,99 Euro mitnehmen

Das Wetter ist kalt, in der NFL stehen die Divisional Round-Spiele an. Dazu läuft die Handball-WM der Männer und die Rückrunde der Bundesliga wird ebenfalls angepfiffen – viel Sport also. Wer dem nichts abgewinnen kann, findet vielleicht Entspannung bei einem Buch und da kommt Apple ins Spiel.

Das E-Book der Woche

Liebe in unruhigen Zeiten.

Hamburg, Ende des 19. Jahrhunderts. Eigentlich soll Vicki zur Haiden in Lübeck das Lehrerinnenseminar besuchen, doch sie hält die Enge dort nicht aus. Heimlich kehrt sie nach Hamburg zurück – ausgerechnet als in den ärmeren Vierteln die Cholera ausbricht. Mit dem jungen, am Krankenhaus in Ungnade gefallenen Arzt Johannes Dreyer tut sie alles, um den Erkrankten zu helfen. Bis ihr Vater, der Chefarzt am Neuen Krankenhaus Eppendorf, ihr plötzlich gegenübersteht. Er verbietet seiner rebellischen Tochter den Umgang mit dem eigenwilligen Doktor. Doch Vicki hat sich längst in ihn verliebt und beschlossen, ihr eigenes Leben zu leben. Die Saga über eine Hamburger Arztfamilie, die auf wahren Begebenheiten beruht.

Konditionen

Als Pageturner gibt es dieses E-Book dieses Wochenende zu einem Sonderpreis von 1,99 € zu erwerben. Nach dem Kauf kann der Pageturner in der Bücher-App von Apple geräteübergreifend gelesen werden, eine automatische Synchronisation ist ebenfalls mit an Bord.

