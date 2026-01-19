Apple TV sichert sich sieben neue Nominierungen für die Producers Guild Awards 2026

Für Apple TV beginnt das neue Jahr so, wie das alte geendet hat: mit einer beachtlichen Ausbeute an Nominierungen und Auszeichnungen. Bei den anstehenden Producers Guild Awards kann der Streamingdienst aus Cupertino insgesamt sieben Nominierungen verbuchen und ist damit in nahezu allen wichtigen Kategorien vertreten.

Sieben Nominierungen für die Producers Guild Awards 2026

Apple TV+ ist in diesem Jahr breit aufgestellt und deckt sowohl Kino- als auch Serien- und Kinderformate ab. Konkret wurden folgende Produktionen nominiert:

F1 – Outstanding Producer of Theatrical Motion Pictures

– Outstanding Producer of Theatrical Motion Pictures Severance – Outstanding Producer of Episodic Television – Drama

– Outstanding Producer of Episodic Television – Drama Pluribus – Outstanding Producer of Episodic Television – Drama

– Outstanding Producer of Episodic Television – Drama The Studio – Outstanding Producer of Episodic Television – Comedy

– Outstanding Producer of Episodic Television – Comedy The Gorge – Outstanding Producer of Televised or Streamed Motion Pictures

– Outstanding Producer of Televised or Streamed Motion Pictures Mr. Scorsese – Outstanding Producer of Non-Fiction Television

– Outstanding Producer of Non-Fiction Television Snoopy Presents: A Summer Musical – Outstanding Children’s Program

Wann werden die Awards verliehen?

Die Verleihung der Producers Guild Awards findet am Samstag, den 28. Februar 2026, in Los Angeles statt. Die Nominierungen unterstreichen einmal mehr Apples Ambitionen im Premium-Streaming-Segment: Apple TV+ will nicht nur mithalten, sondern in puncto Qualität und Anspruch zunehmend Maßstäbe setzen.

Was kostet Apple TV ?

Apple TV+ lässt sich über alle relevanten Plattformen empfangen und alle Inhalte stehen sowohl in 4k/Dolby Vision und mit Dolby Atmos zur Verfügung. Nach der letzten Preiserhöhung kostet der Streamingservice nun 9,99 Euro, Apfelpage berichtete. Natürlich ist es auch möglich, Apple TV+ mit anderen Diensten in Apple One zu bundlen.