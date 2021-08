Neues 14 Zoll-MacBook Pro soll deutlich teurer als aktuelle Version werden

Das neue 14 Zoll-MacBook Pro könnte deutlich teurer ausfallen, als die aktuelle 13 Zoll-Variante. Grund dafür ist der geringere Performanceunterschied zwischen den beiden erwarteten neuen MacBook Pro-Varianten. Derzeit hat das 16 Zoll-MacBook Pro hier einen deutlichen Leistungsvorsprung.

Im Herbst werden zwei neue MacBook Pro-Modelle erwartet. Apple wird wohl erstmals ein 14 Zoll-MacBook Pro vorstellen, auch die große 16 Zoll-Variante wird ein Update erhalten und mit der neuen Apple Silicon-Plattform ausgestattet werden.

Dabei ergeben sich wohl deutlich weniger Unterschiede in der Performance der beiden Modelle: Aktuell ist das große MacBook Pro 16 Zoll dem kleineren Modell im Endausbau deutlich überlegen, sowohl bei CPU-, als auch bei GPU-Kapazitäten, zudem ist nur hier eine Konfiguration mit bis zu 64 GB Arbeitsspeicher möglich.

Wie es mit dem maximal verfügbaren Arbeitsspeicher im neuen kleinen MacBook Pro aussieht, ist noch immer nicht klar, ein bekannter Leaker hat allerdings nun interessante Ausblicke zur Preisgestaltung geliefert.

It’s comforting to note that both MacBook Pro’s that are coming this fall will have the same chip and the same performance. It’s definitely a win for those who like to opt for the smaller size but expect a notable increase in price for the 14 inch over the 13 inch.

— Dylan (@dylandkt) August 24, 2021