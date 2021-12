Home Daybreak Apple Neuer iMac mit Mini-LED und ProMotion kommt | iPhone Fold erst 2023 | Android-App für AirTags – Daybreak Apple

Guten Morgen, alle zusammen! Viele warten sehnsüchtig auf einen neuen iMac und wie es scheint, kommt dieser im nächsten Jahr. Auch ein iPhone Fold soll irgendwann vorgestellt werden, angeblich aber nicht vor 2023. Und für die AirTags gibt es nun eine Android-App. Die Zusammenfassung zum Start in den Tag.

iMac mit 27 Zoll, Mini-LED und ProMotion wohl für 2022 geplant

Ein iMac mit einem neuen Anstrich erblickte bereits in diesem Jahr das Licht der Welt. Das war allerdings erst das kleinere Modell, das den 21-Zoll-iMac ablöste – ein Ersatz für die Ausführung mit 27-Zoll-Display kam bisher noch nicht. Das soll sich aber im nächsten Jahr ändern. Für 2022 soll Apple nämlich einen solchen iMac vorgesehen haben. Diesem soll ein 27 Zoll großes Display mit ProMotion und Mini-LEDs spendiert werden, wobei wir letztere beiden Technologien bereits in den neuesten MacBooks im Einsatz sehen. Für Rechen-Power sollen der M1 Pro und M1 Max sorgen, ein Vorstellungsdatum ist nicht bekannt.

iPhone Fold bis 2023 verzögert

Nun hört man schon seit mehreren Jahren, dass Apple an der Entwicklung eines faltbaren iPhones dran ist. Tatsächlich tauchte auch hier und da einmal ein Patent oder ein konkreteres Konzept, mehr aber auch nicht. Was die Konkurrenz im Android-Bereich schon seit einigen Jahren schafft, scheint Apple noch immer nicht ganz auf die Reihe zu bekommen. Wie ein Analyst nun behauptet, ist noch weiterhin Geduld gefragt. Vor 2023 darf man nicht mit einem iPhone Fold rechnen, wobei eine Enthüllung im darauffolgenden Jahr noch wahrscheinlicher ist.

Apple veröffentlichte Android-App für AirTags?

AirTags sind schon seit dem Marktstart ganz gut in die einzelnen Betriebssysteme von Apple eingebunden. Wollte man bis jetzt mit einem Android-Smartphone mit ihnen interagieren, stieß man jedoch schnell auf Grenzen. Nun stellt Apple einige Funktionalitäten in Form einer eigenen App für das OS von Google zur Verfügung. Die neue App Tracker Detect kann für das Aufspüren von fremden AirTags verwendet werden. Befindet sich ein unbekannter Tracker für mehr als 10 Minuten in der Nähe, kann man ihn mit einem Signalton finden und ausschalten. Das Ganze funktioniert für alle Gadgets, die mit dem „Wo ist?“-Netzwerk kompatibel sind.

Darüber schrieben wir außerdem

Universal Control kommt später

Eines der am meisten erwarteten Features von macOS Monterey war Universal Control. Allerdings war es bisher nie freigeschaltet und schließlich wurde nun bekannt, dass Apple die Funktion bis ins kommende Frühjahr verschob.

Sicherheitsleck in iCloud geschlossen

Mit dem Log4j-Problem hatte auch Apple zu kämpfen. So war es Angreifern möglich, Code auf iCloud-Server zu spielen und dort auszuführen. Diese Lücke wurde nun geschlossen.

iPhone 14 mit mehr Megapixeln

Das iPhone 13 ist jetzt seit einigen Monaten auf dem Markt und schon gibt es Gerüchte zum Nachfolger. Neuesten Vermutungen zufolge soll dieser mit einer 48-Megapixel-Kamera kommen.

In diesem Sinne wünschen wir Euch einen schönen Mittwoch!

