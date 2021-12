Home Gerüchte Sehr spät: iPhone Fold vielleicht erst 2024

Sehr spät: iPhone Fold vielleicht erst 2024

Das iPhone Fold wird es wohl kaum vor 2023 im Handel geben. Wahrscheinlicher noch ist eine noch spätere Markteinführung. Wie weit Samsung, Huawei und Co. bis dahin bereits in der Entwicklung ihrer Fold-Modelle vorangeschritten sein werden, bleibt abzuwarten.

Apple soll zwar schon seit Jahren an einem faltbaren iPhone arbeiten, bis jetzt ist aber noch kein greifbares Resultat daraus hervorgegangen, nur jede Menge Patente wurden von Apple zu diesem Thema eingereicht und auch bereits zugeteilt, Apfelpage.de berichtete. Auch an Konzepten zu einem faltbaren iPhone oder iPad mangelte es in der Vergangenheit nicht, wie wir in einer weiteren Meldung berichtet hatten. Allzu schnell wird es auch kein iPhone Fold geben, dämpfte nun Ross Young entsprechende Erwartungen. Der Branchenanalyst von DSCC erklärte in einem Ausblick auf 2022, im kommenden Jahr werde es wohl nichts mit einem faltbaren Modell mit Apfel.

iPhone Fold ist wohl frühestens ab 2023 erhältlich

Möglich, jedoch wenig wahrscheinlich, soll eine Einführung eines faltbaren iPhone bis 2023 sein, so Ross Young. Wahrscheinlicher sei es jedoch, dass dieses Produkt erst im Jahr darauf vorgestellt wird, also 2024. Bis zu diesem Zeitpunkt werden Samsung und Huawei schon viele Generationen faltbarer Modelle auf den Markt gebracht und ihnen wohl auch die aller meisten Kinderkrankheiten ausgetrieben haben, die die Geräte noch immer befallen, wenn auch bereits deutlich weniger extrem als in den ersten Generationen.

Vor diesem Hintergrund bleibt die Frage nach dem Marktpotenzial eines iPhone Fold, das möglicherweise erst im Jahr 2024 vorgestellt wird.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!