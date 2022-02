Home Daybreak Apple Neue Mac-Modelle in Datenbank aufgetaucht | Neuer iMac Pro im Juni? | Weitere Millionenstrafe für Apple – Daybreak Apple

Guten Morgen! Apple hat neue Mac-Modelle in eine Datenbank eingetragen. Gerüchten zufolge könne ein neuer iMac Pro bereits im Juni auf der WWDC vorgestellt werden. Darüber hinaus hat Apple erneut eine Millionenstrafe in den Niederlanden kassiert. Damit herzlich Willkommen zu unserer Übersicht am Morgen.

Neue Mac-Modelle in Datenbank eingetragen worden

Wie gestern bekannt wurde, hat Apple neue Mac-Modelle in die Datenbank der Eurasischen Wirtschaftsunion eingetragen. Demnach ist es möglich, dass bereits in den kommenden Monaten neue Modelle vorgestellt werden könnten. Darunter könnte sich unter Umständen auch ein günstigeres Modell des MacBook Pro befinden. Mehr Informationen dazu findet ihr hier.

Kommt ein neuer iMac Pro im Juni?

Ursprünglich wurde davon ausgegangen, dass ein neuer iMac Pro noch im Frühling vorgestellt werden könnte. Nun gehen Analysten allerdings davon aus, dass dies im Juni auf der WWDC erfolgen könnte. Mehr zu diesem neuen Modell erfahrt ihr hier.

Apple kassiert erneut Millionenstrafe

Im Streit mit der niederländischen Regulierungsbehörde ACM hat Apple einen weiteren Strafbescheid erhalten. Diesmal handelt es sich um die Summe von fünf Millionen Euro. Grund dafür ist nach wie vor, dass Apple sich kontinuierlich weigert, die von der Regulierungsbehörde angeordneten Auflagen umzusetzen. Mehr Details dazu findet ihr hier.

Kurzgefasst

Was sonst noch wichtig war

Sicherheitsupdates für macOS Big Sur und Catalina

Die beiden macOS-Versionen Big Sur und Catalina, die bereits seit längerem veraltet sind, haben noch einmal wichtige Sicherheitsupdates erhalten. Mehr dazu hier.

WhatsApp entwickelt Community-Feature weiter

Aktuelle Betas verraten, dass WhatsApp weiter an einem neuen Community-Feature arbeitet. Mehr dazu hier.

Foxconn geht neue strategische Partnerschaft ein

Der größte Auftragsfertiger von Apple möchte künftig enger mit einem indischen Unternehmen zusammenarbeiten, was möglicherweise Vorteile für Apple bietet. Mehr dazu hier.

Apple meldete 2021 weniger Patente an

Im Vergleich zum Vorjahr hat Apple 2021 weniger Patente angemeldet. Mehr dazu hier.

