Indische Datenbank: Apple registriert neue iPad-Modelle

Die Anzeichen verdichten sich, schon bald sehen wir vermutlich neue iPads. Bereits Anfang Mai, also in gut einem Monat, soll es soweit sein. Jetzt sind Änderungen in einer Datenbank aufgefallen, die darauf schließen lassen. Dabei handelt es sich aller Voraussicht nach um ein neues iPad Air sowie ein neues iPad Pro.

Vor über 18 Monaten hat Apple zum letzten Mal neue iPads registriert, so lange mussten wir noch nie auf ein Update warten. Jetzt ist der Konzern allerdings den obligatorischen Schritt an die Datenbänke gegangen. In der indischen BIS, einer Zertifizierungs-Datenbank, ist den aufmerksamen Kollegen von 91mobiles eine neue Nummer aufgefallen. Dabei handelt es sich um die Modelle A2836 und A2837.

iPad Air und Pro in zwei Größen erwartet

Es ist ein offenes Geheimnis, dass wir noch im Frühjahr neue iPads sehen. Das iPad Air und das iPad Pro warten schon länger auf eine Überarbeitung. Vermutlich gibt’s es zum ersten Mal ein iPad Air mit großem Display. Das bisherige gleicht mit 10,9 Zoll dem kleinen iPad Pro (11 Zoll), das große Display war bisher Pro-exklusiv. Vermutlich werden die Displayränder etwas dicker, damit schrumpft die Diagonale wie beim kleinen Bruder um etwa 0,1 Zoll im Vergleich zum Pro.

Das iPad Pro könnte dieses Jahr den nächsten Sprung machen und sich wieder deutlich vom Air absetzen. Es wird spekuliert, dass die Pro-Reihe erstmals ein OLED-Display bekommt. Zudem könnte die Frontkamera inklusive Face ID an die lange Seite wandern. Die meisten nutzen ihr iPad im Landscape-Modus. Außerdem erwarten wir, dass neue Prozessoren verbaut werden. Beide iPads kommen aktuell mit dem in die Jahre gekommen M1 daher.

Gestern berichteten wir bereits über den Apple Pencil 3, der im Rahmen der iPad-Vorstellung ebenfalls debütieren könnte.

