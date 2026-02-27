Netflix gibt auf: Bekommt Paramount den Zuschlag für Warner Bros.?

Anfang Dezember 2025 schockte eine Meldung Hollywood und die Welt: Netflix plante die Übernahme von Warner Bros. für rund 83 Milliarden US-Dollar. Was im ersten Moment für den Streamingpionier nach einer simplen Sache aussah, entwickelte sich aufgrund der Hartnäckigkeit von Paramount+ zu einem echten Krimi, mit einem überraschenden Ende. Das Unternehmen aus Los Gatos gab nun seinen Rückzug bekannt.

Bieterschlacht wog hin und her

Bereits kurz nach der Ankündigung, Apfelpage berichtete, zeichnete sich ab, dass Paramount+ nicht so einfach klein beigeben will. Paramount klagte gegen das Vorgehen im Bieterverfahren und setzte zudem mit einem direkten Angebot an die Aktionäre zu einer feindlichen Übernahme an – mit Skydance im Rücken. Das wogte in den vergangenen Wochen hin und her, Paramount+ besserte sein Angebot diverse Male nach. Vor anderthalb Wochen spitzte sich der Showdown zu, nachdem Paramount sein Angebot auf 108 Milliarden US-Dollar erhöhte.

Dieses Angebot veränderte für Netflix die Rahmenbedingungen und man bot Warner Bros. die Option, mit Paramount zu verhandeln. Dies berichtete The Guardian. Das Zeitfenster betrug dafür eine Woche, die Frist lief nun aus.

Netflix steigt aus

Innerhalb dieser Woche hat sich Netflix ebenfalls beraten und kam dabei zu einem überraschenden Entschluss: Man kündigte heute an, dass man sich aus der Übernahme zurückziehen werde. Offiziell heißt es, der nun aufgerufene Preis sei für Netflix wirtschaftlich nicht mehr attraktiv. Stattdessen wolle man sich seinem ursprünglichen Kerngeschäft widmen und weiterhin exklusive Inhalte für seine Abonnenten anbieten. An der Börse reagierten die Kurse deutlich: Die Netflix-Aktie legte nachbörslich zu, während Warner Bros. Discovery leichte Verluste verzeichnete.

Paramount steht nun vor dem Abschluss der Übernahme

Paramount seinerseits dürfte die Übernahme von Warner Bros. nun abschließen wollen. Spannend ist dabei, dass man eine potenzielle Vertragsstrafe von 2,8 Milliarden US-Dollar von Warner Bros. an Netflix bei einem Scheitern der Übernahme, akzeptieren möchte.